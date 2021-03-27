Лазурный «Альпин» или триколор Мазепина? Самые красивые болиды Формулы-1

28 марта на трассе Сахир пройдет Гран-при Бахрейна, который ознаменует старт нового сезона в Формуле-1.

Команды заканчивают тесты и готовят болиды к новым испытаниям, Льюис Хэмилтон будет стараться, а может и просто искать мотивацию выиграть очередной титул, а российским фанам королевских гонок, естественно, будет интересно последить за успехами Никиты Мазепина, который дебютирует в «Хаасе».

Но что точно готово на данный момент, так это внешний вид болидов. Одни команды решили удивить ярким дизайном, другие — что проверенный и узнаваемый стиль решает, а кому-то было бы неплохо сменить креативщиков. Давайте же смотреть и определять, кто победит на неофициальном творческом Гран-при.

«Альфа Ромео»

Презентация «Альфа Ромео» прошла в Польше, что неудивительно при наличии титульного спонсора из этой страны, а сам болид обзавелся большим количеством белого цвета в добавок к красному и стал похож на польский флаг.

«Альфа Ромео».

«Альфа Таури»

В «Альфа Таури» с осторожностью подошли к новому дизайну, ограничившись добавлением темно-синих оттенков на переднюю часть болида. В остальном же поклонники сразу узнают болид на трассах нового сезона.

«Альфа Таури».

«Альпин»

Болиды «Рено», трансформировавшееся в этом году в «Альпин», раньше отлично выделялись черными-желтыми цветами, но французы пошли еще дальше. Цвета кардинально изменились на лазурно-синие, появился французский флаг и теперь это, возможно, самая яркая и узнаваемая машина в пелотоне.

«Альпин».

«Астон Мартин»

В «Астон Мартин» подошли к внешнему виду болида со всей презентальностью классических спорткаров бренда. Не зря именно эту марку выбирал образец стиля и мужественности — Джеймс Бонд. Тот случай, когда все выглядит дорого и роскошно.

«Астон Мартин».

«Феррари»

Было бы удивительно, если бы болид итальянской команды не был фирменного красного цвета. «Феррари» в это межсезонье много сил вложил в технические характеристики машины, дабы исправить ошибки прошлого сезона, а дизайн остался минималистичным, с плавным переходом в исторический для конюшни бургундский цвет к хвосту корпуса.

«Феррари».

«Хаас»

«Хаас», как и «Альфа Ромео», сделал жирную отсылку к титульному спонсору. Так на болиде появился российский триколор, несмотря на все сложности демонстрации нашего флага в мировом спорте. В WADA дизайн оценили и не стали огорчать Никиту Мазепина, который в этом году дебютирует в Формуле-1.

«Хаас».

«Макларен»

«Макларен» не стали выдумывать ничего нового, практически повторив дизайн прошлого сезона. Новичок британцев Даниэль Риккиардо будет бороться за победы в исторических цветах конюшни.

«Макларен».

«Мерседес» в этом сезоне вновь будет темным. В конюшне доработали дизайн прошлого сезона, цвет все так же остался темно-бордовым, но светлый моторный отсек с большим количеством логотипов AMG, а так же номером гонщика выглядит спорно и в динамике кажется, что эта часть болида наспех прикрыта пакетом из супермаркета.

«Мерседес».

«Ред Булл»

В «Ред Булл» все просто — зачем менять то, что и так работает. Фирменные цвета на месте, бык тоже. Недовольны могут быть лишь те, кто любит изменения ради изменений и устал от одного и того же дизайна из года в год.

«Ред Булл».

«Уильямс»

В «Уильямс» вспомнили о цветах, которые ассоцицировались с ранними успехами команды — белом, синем и желтом, но просто повторяться не захотели. Поэтому современная версия ливреи-2021 выглядит очень ярко и вычурно. Возможно даже слишком. Рядом с тем же «Астон Мартином» болид «Уильямса» смотрится как пластиковая игрушка.