Провальная форма «серебряных стрел» на тестах дает надежду на чемпионскую интригу впервые за восемь лет.

Команда Тото Вольфа — один из лучших коллективов в истории «Формулы-1». Семилетнее доминирование и грамотные выходы из кризисных ситуаций только подчеркивают превосходство «Мерседеса» над остальными. Нынешний сезон должен стать «последним танцем» как для «серебряных стрел», так и для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Но предсезонные тесты дали понять, что защита титула в 2021 году грозит катастрофой.

Тревожный звонок для «Мерседеса»

До начала сезона в Бахрейне осталось меньше двух недель, но предсезонные тесты на «Сахире» буквально воспламенили интерес к первой гонке. Результаты предсезонки редко являются показателем силы команд, так как многие не хотят раскрывать карты еще перед началом сезона. Яркий тому пример — «Мерседес», который в последние годы не блистал на тестах, но на первых квалификациях был быстрее всех на полсекунды. «Феррари» же неизменно становилась лучшей на тренировках и раз за разом проваливала чемпионаты. Получается, предсезонные заезды не играют роли в будущем распределении мест?

Отмена «Гран-при Австралии» привела к решению провести тесты не в Барселоне, а на «Сахире», где пройдет первая гонка сезона. Количество дней для практики сократили лишь до трех. В предыдущие годы командам давали шесть и более дней на тестирование болида. В условиях сокращенной практики у команд не было времени на шифрование реального темпа, тем более что на одной из сессий песчаная буря прервала тестовые программы. Именно поэтому нынешние предсезонные заезды оказались столь важными для команд и пилотов.

В техническом плане болиды остались практически на том же уровне, что и в прошлом году, — это должно было дать преимущество команде Тото Вольфа. Но уже на тестах у «Мерседеса» возникли проблемы. Неполадки с коробкой передач у Боттаса в первый день и многочисленные развороты Хэмилтона, который во время утренней сессии второго дня застрял в гравии, оставили «серебряным стрелам» лишь полтора дня на тренировку темпа и надежности. В итоге «Мерседес» проехал меньше всех кругов (304), а скорость чемпионов не впечатлила. Возможно, это игра в поддавки, однако Хэмилтон не чувствует себя уверенным в таком болиде.

Кто свергнет чемпиона?

Если результатам тестов можно доверять, то нас ждет дуэль за победу в чемпионате между «Мерседесом» и «Ред Буллом». Команда Кристиана Хорнера лучше всех провела тренировки в Бахрейне, что предварительно делает ее фаворитом сезона. «Ред Булл» был надежным, Макс Ферстаппен — быстрым, а Серхио Перес лишь обретал скорость и уверенность в новом коллективе. Мексиканец заявил, что ему потребуется как минимум пять гонок на адаптацию к болиду, настройки которого всегда подходили только Максу.

Сильный состав пилотов будет ключом к победе над «Мерседесом». Последние годы Ферстаппена часто подводили партнеры, которые обесценивали подвиги голландца слабыми выступлениями. С Пересом «Ред Булл» может уже не мечтать, а претендовать на победы. Надежность и мощность двигателя также будут важными факторами в сражении с «серебряными стрелами». «Хонда» каждый год прогрессировала, но тягаться с моторами «Мерседеса» японским производителям было не под силу. На тестах болиды с двигателями «Мерседеса» не выглядели грозной силой, а вот «Ред Булл» и «Альфа Таури» порадовали многих, в том числе благодаря «Хонде». Хочется верить, что команде Кристиана Хорнера удалось все собрать воедино, чтобы на равных соперничать с «Мерседесом».

Будущее «стрел»

Тото Вольф и Льюис Хэмилтон не скрывают, что этот год должен стать переломным для немецкого коллектива. В 2022 году произойдет смена регламента, что может забрать преимущество у «серебряных стрел». Хэмилтон многого добился в «Формуле-1», однако ему осталось установить самый важный рекорд, из-за которого он подписал контракт с командой лишь на этот год. Британец еще раз должен победить в чемпионате, чтобы стать самым титулованным гонщиком в истории «Ф-1».

Ему на смену уже готовят Джорджа Расселла, который всех впечатлил на «Гран-при Сахира» в прошлом году. Можно представить, что и Вольф в перспективе не останется в руководстве команды. Ему интересны и проекты, а найти мотивацию в «Мерседесе» с каждым годом все сложнее. Именно поэтому этот год так важен для «серебряных стрел», в частности для их руководителя и главного пилота. Несмотря на слабые тесты и новую силу соперников, «Мерседес» продолжит претендовать на победы в гонках, однако это будет упорная борьба, в которой немецкий коллектив и Льюис Хэмилтон впервые могут выйти проигравшими.