Мазепин лишился российского флага. Санкции добрались и до «Формулы-1»

ВАДА заявило, что запрет на российскую символику распространяется и на неолимпийские виды спорта

Российская автомобильная федерация (РАФ) официально подтвердила, что гонщик «Хаас» Никита Мазепин будет выступать в «Формуле-1» в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна. Это связано с антидопинговыми санкциями против нашей страны. Королевскую серию проводит Международная автомобильная федерация (ФИА), которая подписала Всемирный антидопинговый кодекс и признала юрисдикцию ВАДА. Сезон «Ф1», состоящий из проводимых в разных странах «Гран-при», называется чемпионатом мира и таким образом подпадает под ограничения. Все это значит, что в 2021 году в самой престижной автогоночной серии впервые за семь лет не будет представителя России. Это формально (потому что все мы знаем, из какой страны на самом деле Мазепин), но все равно неприятно.

Условные ограничения

Сразу после решения Спортивного арбитражного суда о двухлетних санкциях против российского спорта казалось, что они не затронут коммерческие старты и неолимпийские виды спорта. Под удар вроде бы попадали только Олимпиады и классические чемпионаты мира в олимпийских дисциплинах. Однако вчера Всемирное антидопинговое агентство выступило с разъяснениями, из которых следует, что понятие «чемпионат мира» следует трактовать самым широким образом. По мнению юристов ВАДА, это «соревнование или серия, по итогам которой международная федерация определяет чемпионов мира среди взрослых в любых дисциплинах, включая паралимпийский спорт». «Если чемпионы определяются по итогам этапов Кубка мира или других соревнований, за которые начисляются рейтинговые очки, то эти соревнования считаются частью чемпионата мира», — говорится в заявлении ВАДА.

Также агентство напомнило, что санкции должны выполнять все федерации, подписавшие Всемирный антидопинговых кодекс, а не только те, которые задействованы в олимпийской программе и признаны МОК. А это означает, что сборной России запрещено выступать под своим флагом, в том числе на чемпионатах мира по бенди. И здесь ситуация окажется совершенно дурацкой, поскольку ближайшие два турнира по этому виду спорта пройдут в России: с 11 по 17 октября 2021 года ЧМ намечен в Иркутске, а с 27 марта по 3 апреля 2022 года — в Сыктывкаре. Таже самая история будет на чемпионате мира по самбо, который намечен на 15-19 ноября 2021 года в Москве. По всей видимости, на всех этих турнирах российские госсимволы окажутся под запретом на территории России. Впрочем, уже прошедшие «нейтральные» турниры с участием россиян показали условность всех этих ограничений.

WADA publishes Q&A document to explain the CAS decision regarding the non-compliance of the Russian Anti-Doping Agency: https://t.co/ixR9BGoU2v — WADA (@wada_ama) February 4, 2021

Из-за кипиша на Олимпиаде с допингом

Что касается автоспорта, то первым под действие санкций здесь попал Николай Грязин, представитель нашей страны в чемпионате мира по классическому ралли. Этот турнир также состоит из этапов в разных странах и проводится под эгидой ФИА. И по требованию этой организации на январском ралли Монте-Карло Грязину пришлось наносить на свою машину наклейку «нейтральный атлет». «После первого (или второго) дня гонки нам пришло письмо от ФИА вместе с ВАДА, где попросили налепить везде наклейки «neutral athlete», потому что мы русский экипаж. А русские нынче в ЧС из-за прошлого кипиша на Олимпиаде с допингом, — написал гонщик в своем Telegram-канале. — Хорошо, что не потребовали снимать флаги. И в случае нашей победы гимна России не будет. Так что будем просить включать «Катюшу».

Не будет гимна и в случае победы Мазепина в «Формуле-1». Впрочем, вероятность подобного крайне мала — в прошлом сезоне команда «Хаас» была безнадежным аутсайдером королевской серии. Так что все, скорее всего, ограничится запретом российского флага на машине, комбинезоне и шлеме Никиты. Эти элементы редко бросаются глаза в телетрансляциях. Хотя сам Мазепин любит креативить в дизайне шлемов. Публика до сих пор не забыла, как он однажды раскрасил шлем под яйцо Фаберже с настоящими кристаллами Сваровски. Теперь фантазия будет несколько ограничена, хотя запретов на использование российских цветов в любом случае нет — нельзя демонстрировать только собственно наш флаг.

New helmet and race suit design for @NMazepin home race in Sochi this weekend: complete with faberge egg and real Swarovski crystals



Awesome job bringing my design concept to life again by @JMD_helmets #NM03 #Sochi #RussianGP pic.twitter.com/zWUsbYmCeO — Sean Bull Design (@seanbulldesign) September 26, 2019

Зацепил по касательной

Зачем ФИА подписало кодекс ВАДА — огромная загадка. Многие международные федерации сделали это ради сохранения места в олимпийской программе (или борьбы за это место, как бенди). Но в отношении автоспорта есть четкий запрет в Хартии МОК, так что автогонщики получили головную боль на ровном месте. Ну или только ради того, что оставаться в тренде борьбы за «чистый спорт». Теоретически пилотов «Ф1» могут тестировать на допинг в том же режиме, что и, к примеру, легкоатлетов. Хотя на практике их все-таки беспокоят намного реже. Как результат — громких скандалов с запрещенкой в автогонках в последние годы не было. Но по касательной «допинговый кипеж» наших пилотов, как видим, все равно зацепил.

Также нужно иметь в виду, что новое заявление ВАДА означает, что флаг и гимн теперь у нас будут точно отсутствовать и на теннисных матчах Кубка Дэвиса и Кубка федерации, и на претендентском турнире по шахматам. Чисто теоретически под ограничения могли бы попасть даже турниры по ММА и по боксу, ведь там тоже разыгрываются титулы чемпионов мира. Но, к счастью, профессиональные боксерские ассоциации и бойцовские промоушены кодекса ВАДА не подписывали. Хотя тех же бойцов UFC тестирует Американское антидопинговое агентство, входящее в структуру ВАДА. Совершенно точно не подпадают под санкции только отборочные соревнования к чемпионату мира или Олимпиаде, а также континентальные и региональные чемпионаты.

Некоторые международные федерации по неолимпийским видам спорта, подписавшие кодекс ВАДА:

— авиаспорт (FAI);

— автоспорт (FIA);

— американский футбол (IFAF);

— бенди (FIB);

— бильярд (WCBS);

— бодибилдинг (IFBB);

— боулинг (IBF);

— бридж (WBF);

— го (IGF);

— дартс (WDF);

— карате (WKF);

— кикбоксинг (WAKO);

— крикет (ICC);

— лакросс (WL);

— мотоспорт (FIM);

— нетбол (INF);

— пауэрлифтинг (IPF);

— сават (FIS);

— самбо (FIAS);

— сквош (WSF);

— спортивное ориентирование (IOF);

— сумо (IFS);

— танцевальный спорт (WDSF);

— ушу (IWUF);

— флорбол (IFF);

— чирлидинг (ICU);

— шахматы (FIDE).