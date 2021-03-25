Пилот «Хааса» Никита Мазепин накануне дебюта в «Формуле-1» рассказал о своем отношении к MLM и любви к MMA.

В эти выходные 22-летний российский гонщик Никита Мазепин дебютирует в «Формуле-1» за «Хаас». Американская команда одна из слабейший в чемпионате и, по словам самого Мазепина, может соперничать только с «Уильямсом» (надеясь на обновление болида в следующем году). Но локальная интрига все же остается: сможет ли Никита быть быстрее напарника по команде Мика Шумахера — сына легенды королевских гонок Михаэля Шумахера. О своих взаимоотношениях с Миком, отношении к акции с коленопреклонением в поддержку борьбы с расизмом и своей репутации в мире автоспорта Мазепин рассказал незадолго до старта гоночного уикенда в Бахрейне.

О целях и задачах на сезон

Мне важно показать результаты, которые поставят меня выше напарника по команде. Буду выкладываться на полной. Для меня не имеет значения, кто рядом со мной. Когда ты попадаешь в «Формулу-1», то важно заработать себе имя, сделать так, чтобы тебя заметили. У меня боевой настрой. При этом надо адекватно подходить к своим возможностям и улучшать свои результаты с каждой гонкой. Если говорить о тех командах, с которыми мы можем конкурировать, то по результатам тестов мне кажется, что мы будет бороться только с «Уильямсом». По моим оценкам, другие команды пока недосягаемы для нас.

О Мике Шумахере

Мик — один из лучших молодых гонщиков. Для меня не сюрприз, что он оказался в «Хаасе». Таких пилотов мало, он не дает тебе расслабиться. Нашей команде это и надо — два гонщика, голодных до побед. Мы будем вместе совершенствовать машину, и в 2022 году результаты должны заметно улучшиться.

У меня хорошие отношения с Миком, с другими сотрудниками команды. Все идет своим чередом. Я не скрываю, что отец Мика всегда был для меня примером. Михаэль Шумахер выступал на порядок лучше всех в свое время. Помню, в семь лет мой отец подарил мне первый шлем, и он был репликой шлема Михаэля Шумахера. И для меня это стало некой точкой отсчета. И вот прошло 15 лет, и я дебютирую в «Формуле-1» в одной команде с сыном Красного Барона. Это символично.

Об отсутствии флага России

Мой первый и второй тренеры были из России. Меня очень многое связывает с родной страной, в душе я русский гонщик. И это самое главное. Но не я устанавливаю правила. Бывает, что какие-то политические моменты вмешиваются в нашу жизнь. Другие люди решают что-то за тебя. Это расстраивает, но у меня нет возможности и времени об этом думать. Мне надо сосредоточиться на своей работе и хорошо ее выполнять.

Общение с Петровым и Квятом

С Даней я знаком очень давно, у нас был общий тренер в картинге — Павел Гусев. С Виталием у меня хорошие, дружеские отношения. Я всегда на него равнялся, когда был молодым. Первый российский боевой пилот в «Формуле-1» — это отличный статус. Я сам хотел стать первым, но меня опередили. У Петрова и Квята была успешная карьера. От Дани и Виталия я получил ценные советы, как оставаться спокойным и ждать своего шанса.

Репутация и отношение судей

Мне не нравится, когда люди стремятся выдать себя за того, кем не являются. Такая модель поведения ущербна на длительном промежутке времени. Не думаю, что надо быть на кого-то похожим. Я личность, гонщик, который собирается по максимуму выкладываться на трассе. Для меня это самое важное. Пусть болельщики сами решат, какая у меня репутация. При этом могу сказать, что мои гонки не скучно смотреть. Никогда не отбываю номер, всегда борюсь до конца. Мне ничего не достается просто так.

Что касается судей, то я знаком со всеми лично. Мы вместе проводим практически всю жизнь на гоночных трассах, вместе летаем по миру. Мы большая часть семьи «Формулы-1». Бывает, что они принимают решения в мою пользу, бывает — против меня. Я уважаю их, они большие профессионалы, которые были в «Формуле-1» еще до того момента, как я родился. Так что у меня нет никаких обид. К тому же я идеально знаю правила.

Отношение к акции с коленопреклонением

Касаемо BLM, я считаю, что сейчас есть соцсети, за которыми следят люди, даже не связанные с гонками. Очень важно пытаться не только выступать на трассе, но и делать что-то хорошее для общества. Так как я только начинаю карьеру в «Формуле-1», я буду поддерживать акции лидеров — тех, кто в чемпионате давно. Важны не 30 секунд акции, а важно жить этим, своим поведением пытаться менять мир в лучшую сторону. Я это стараюсь делать ежедневно.

О любви к MMA

В детстве я занимался спортивной гимнастикой и единоборствами. Очень хотел стать профессиональным бойцом, получал большое удовольствие от тренировочного процесса. Но из-за отсутствия таланта в этой области решил посвятить себя гонкам. Тем не менее любовь к MMA у меня осталась, я большой поклонник боев. У меня дружеские отношения с Рушаном Мингазовым (глава Лиги TATFIGHT. — Прим. «СЭ»). Несколько месяцев назад мы вместе летали на сборы в Кисловодск, где я прошел отличную подготовку. Учился выносливости, которая очень важна в «Формуле-1».