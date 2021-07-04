Макс вновь победил, но не он стал главной звездой уик-энда

Гран-при Австрии

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1:23.54,543

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 17,973

3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 20,019

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 46,452

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 57,144

6. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 57,915

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.00.395

8. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.01.195

9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.01.844

10. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

11. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

12. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга

19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга

Не финишировал: Эстебан Окон (Франция, Alpine).

«Гран-при Австрии» получился не похожим на недельной давности «Гран-при Штирии», пускай Макс Ферстаппен снова выиграл в доминирующем стиле. «Мерседес» так и не оказал сопротивления голландцу, что дарит «Ред Буллу» гигантское преимущество в чемпионате. Более того, Ландо Норрис неожиданно оказался главной угрозой для «Мерседеса» в этот уик-энд.

Подвиги Норриса и Рассела в квалификации

Перед началом квалификации «Гран-при Австрии» «Мерседес» выступил с важным заявлением. Команда продлила контракт с Льюисом Хэмилтоном еще на два года. После столь раннего подтверждения Льюис теперь может сфокусироваться на битве за титул. Тем не менее в квалификации «Гран-при Австрии» «Мерседес» вновь ничего не смог противопоставить «Ред Буллу». Хэмилтон и Боттас показали четвертый и пятый результаты соответственно, тогда как Ферстаппен буднично взял поул, а Перес квалифицировался третьим.

На прошлой неделе британцы Ландо Норрис и Джордж Расселл стали главными героями «Гран-при Штирии», квалифицировавшись на высоких для себя местах. А уже в субботу «Гран-при Австрии» Норрис и Расселл совершили невозможное и улучшили результаты недельной давности. Пилот «Макларена» опередил «Мерседес» и «Ред Булл» Переса, а от поула его отделяло лишь 0,048 секунды. Старт с первого ряда для Норриса — невероятный успех «Макларена», но даже с такой квалификацией команда не рассчитывала на подиум в гонке.

«Уильямс» собирался побороться за первые очки в сезоне после сильной субботы Расселла. Джордж впервые пробился в финальный сегмент квалификации и сделал это на более жестких покрышках. В итоге британец показал девятый результат, а начинал гонку и вовсе восьмым из-за штрафа Феттеля за блокировку Алонсо. Пилоты «Феррари» Сайнс и Леклер не смогли повторить успех Расселла на «медиуме» и остались во втором сегменте квалификации.

Норрис помогает Ферстаппену создать большой отрыв на старте

В отличие от старта на «Гран-при Шитрии», начало гонки на «Гран-при Австрии» не обошлось без пейскара. После стартового рывка позиции внутри десятки остались практически без изменений. Только лишь Расселл вылетел из очковой зоны, пропустив пилотов «Астон Мартина», Риккьярдо и Леклера. В конце пелотона Окон оказался зажат между Шумахером и Джовинацци и сломал себе переднюю подвеску. Сход француза привел к появлению машины безопасности на несколько кругов.

SAFETY CAR (LAP 2/71)



Esteban Ocon is out after being sandwiched at Turn 3 ?#AustrianGP ?? #F1 pic.twitter.com/1zK5LnNHiu — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Борьба на рестарте получилась жестче, чем на старте гонки. Перес с первых метров принялся атаковать Норриса. В бескомпромиссном сражении мексиканец оказался проигравшим. В попытке обгона в четвертом повороте Серхио был выдавлен Норрисом с трека. Пилот «Ред Булла» потерял много времени в гравии и итоге откатился на десятую строчку. Судьи не простили такой маневр в исполнении Ландо и дали ему штраф в пять секунд.

Тем не менее на протяжении 20-ти кругов Норрис грамотно оборонялся от атак Хэмилтона. Действующий чемпион долго не мог пройти дерзкого пилота «Макларена», что только увеличивало преимущество Ферстаппена в гонке. Сломив сопротивление Ландо, Хэмилтон оказался так далеко от Макса, что только пейскар или дождь могли бы подарить британцу надежду на победу. Пилот «Макларена» после своего пит-стопа и штрафа пропустил Боттаса, но по темпу еще претендовал на подиум.

Перес дважды не прощает Леклера

Большие отрывы в группе лидеров в середине гонки позволили на некоторое время забыть о сражениях за подиум. Куда интереснее была борьба позади главной четверки. Пилоты «Астон Мартина» и «Альфа Таури» из-за старта на «софте» были обречены на тактику с двойным пит-стопом, поэтому для них финиш в десятке стал непосильной задачей. После первой серии остановок в боксах Гасли, Риккьярдо, Перес и Леклер вели яростное сражение за шестую строчку. При этом впереди едущего Сайнса на «харде» еще ждал свой первый пит-стоп, так что пилоты виртуально боролись за пятое место. В этой группе главными возмутителями спокойствия были Перес и Леклер.

LAP 47/71



Perez races Leclerc hard again, and the Ferrari once again takes a trip through the gravel#AustrianGP ?? #F1 pic.twitter.com/aH2GDe1obl — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Разъяренный после сражения с Норрисом мексиканец решил повторить маневры британца в сражении с Леклером. Серхио дважды жестко выдавил монегаска с трассы, за что получил пару штрафов по пять секунд. Перес так и не пропустил Шарля, а в дальнейшем прошел и Риккьярдо. Гасли же поехал на свой второй пит-стоп и откатился на девятую строчку. Борьба в этой группе на этом не прекратилась, однако события среди лидеров активизировали сражение за подиум. Льюис Хэмилтон жестко атаковал поребрики, что привело к повреждениям на болиде британца. В «Мерседесе» приняли решение применить командную тактику и пропустить вперед Боттаса. В дальнейшем Хэмилтон на поврежденном болиде не смог удержать позади себя Норриса, и Ландо классным обгоном прошел действующего чемпиона мира.

Алонсо — главный злодей сказки Расселла

Ферстаппен вновь убедительно побеждает на домашней трассе своей команды. Голландец впервые в своей карьере добивается идеальной победы, взяв поул, быстрейший круг в гонке и лидировав на протяжении всей дистанции. Сложно представить, кто сможет остановить такого гонщика, который уже считается одним из лучших в истории. Боттас забирает серебро, а Норрис — бронзу и становится лучшим гонщиком уик-энда. Может именно Ландо окажет достойное сопротивление Ферстаппену в будущем? Хэмилтон же с каждым уик-эндом все больше теряет шансы на титул в этом году.

LAP 47/71



Perez races Leclerc hard again, and the Ferrari once again takes a trip through the gravel#AustrianGP ?? #F1 pic.twitter.com/aH2GDe1obl — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Благодаря правильной тактике старта на «харде» и штрафам Переса лучшим из остальных стал Сайнс. После своего пит-стопа команда позволила испанцу пройти Леклера, а на предпоследнем круге Карлос обогнал Риккьярдо. Сайнсу хватило темпа, чтобы виртуально на последнем круге пройти Переса и занять пятую строчку. Десятку замкнули Гасли и Алонсо. Фернандо на последних кругах вел ожесточенную схватку с Расселлом, которого прошел буквально на грани. Алонсо не дал пилоту «Уильямса» заработать очки и стал главным злодеем сказки Расселла, которая получилась с грустным концом.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 182. 2. Льюис Хэмилтон — 150. 3. Серхио Перес — 104. 4. Ландо Норрис — 101. 5. Валттери Боттас — 92. 6. Шарль Леклер — 62. 7. Карлос Сайнс — 60. 8. Даниэл Риккьярдо — 40. 9. Пьер Гасли — 39. 10. Себастьян Феттель — 30. 11. Фернандо Алонсо — 20. 12. Ленс Стролл — 14. 13. Эстебан Окон — 12. 14. Юки Цунода — 9. 15. Антонио Джовинацци — 1. 16. Кими Райкконен — 1. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 286. 2. Mercedes — 242. 3. McLaren — 141. 4. Ferrari — 122. 5. AlphaTauri — 48. 6. Aston Martin — 44. 7. Alpine — 32. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0.