В королевской серии дебютирует спринт. Кому это выгодно?

Британская гоночная суббота привлечет больше внимания, чем главный воскресный заезд.

Экспериментальный «Гран-при Великобритании» пройдет в эти выходные на трассе «Сильверстоун». Впервые в истории «Формулы-1» в субботу состоится спринтерская квалификация. Вполне вероятно, гонка за титул отойдет на второй план, и все будут обсуждать потенциальный успех или провал противоречивого нововведения.

Новый вектор развития?

Разговоры об улучшении зрелищности «Формулы-1» начались еще несколько лет назад, когда многие устали от бесконечных побед «Мерседеса». Создание нового формата уик-энда стало приоритетной задачей, хотя перед чемпионатом стояли и другие важные вопросы. В итоге организаторы выступили с идеей субботней спринтерской квалификации. В начале нынешнего сезона спринт на трех этапах был одобрен, и премьера нововведения намечена в эту субботу на «Сильверстоуне».

На первый взгляд, спринт бесполезен и только усложняет уик-энд. С другой стороны, интересно посмотреть, как это выглядит на практике. Обновленный формат состоит из первой практики и квалификации в пятницу, второй практики и спринта в субботу, главной гонки в воскресенье. Пятничная квалификация пройдет по стандартным правилам с тремя сегментами, результаты которой определят стартовый порядок на субботний спринт. Спринтерская квалификация представляет собой заезд длиной в 100 километров (17 кругов на «Сильверстоуне»). Смена покрышек не будет обязательной. По результатам субботней гонки формируется стартовая решетка на основной заезд в воскресенье. Обладатели подиума получат дополнительные баллы за спринт: три очка за победу, два за вторую позицию и одно за третье место.

Кому подойдет новый вариант?

Хэмилтон предсказал, что субботний спринт превратится в скучный «паровозик», в котором гонщики будут ехать друг за другом и не захотят рисковать, ведь главные очки раздают в воскресенье. Тем не менее именно Льюису сейчас необходимо набирать баллы любой ценой, так как Ферстаппен уже создал в чемпионате большой отрыв. Если Макс окажется лучшим по итогам пятничной квалификации, то Хэмилтон вряд ли станет отсиживаться позади голландца во время спринта. Так что зрители могут получить двойную порцию сражения лидеров на протяжении одного уик-энда. Однако в нынешнем пелотоне есть исключительные гонщики, которым субботний спринт может подойти лучше остальных.

Леклер не раз показывал, что готов бороться за чемпионский титул. К сожалению для монегаска, «Феррари» не может предоставить ему конкурентоспособный болид, однако и с такой Скудерией Леклер забрал уже два поула в этом сезоне. Вполне вероятно, на одном круге Шарлю нет равных, поэтому успешная пятничная сессия и яркая укороченная субботняя гонка могут подарить надежду на подиум в воскресенье. Фернандо Алонсо также в последнее время напоминает о себе с положительной стороны. Испанец выдает сильные концовки гонок и уже четыре этапа подряд финиширует в очках. Субботний спринт без стратегий покажет настоящий быстрый темп Фернандо, что поможет снова зацепиться за десятку в воскресенье.

Проявить себя в спринте может и Джордж Расселл, который не теряет надежды на первый финиш в очках в составе «Уильямса». Британец очень хорош на коротких отрезках, а высокий результат в квалификации может помочь Джорджу побороться за десятку в субботу и воскресенье. Успешный домашний этап станет лишним подтверждением того, что Расселл уже давно перерос свою нынешнюю команду.

Расселл — новый напарник для Хэмилтона или Ферстаппена?

Сильные последние выступления Джорджа Расселла и неудачи Боттаса возродили слухи о новом напарнике для Льюиса Хэмилтона в следующем году. Все шло к тому, что на домашнем для Расселла «Гран-при Великобритании» «Мерседес» объявит Джорджа в качестве главного пилота команды на следующий год. Однако Джордж опроверг любые слухи и заявил, что не стоит ждать объявления в эти выходные. Тем временем «Ред Булл» пристально следит за ситуацией и готов выкрасть молодого таланта из рук «Мерседеса».

Советник австрийской команды Хельмут Марко заявил, что «Ред Булл» может пригласить Расселла к себе, если тот останется без команды. Такие заявления сложно рассматривать в качестве потенциального приглашения в команду, ведь «Мерседес» явно уже расписал свое будущее для Джорджа. Однако «Ред Булл» продолжает вести борьбу в чемпионате с «Серебряными стрелами» и вне трассы. «Быки» начинают давить на «Мерседес» всеми способами, так что боссу немецкой команды Тото Вольфу не стоит недооценивать психологическую войну с «Ред Буллом». Борьба же на трассе продолжится в эти выходные, где Хэмилтона будет гнать домашняя публика и запредельная мотивация.