Хэмилтону снова насыпали гору денег. Он останется в «Ф-1» еще на два сезона

За следующие два года сэр Льюис заработает больше 110 миллионов долларов, даже если так и не побьет рекорд Шумахера.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон наконец-то решил все деловые разногласия с «Мерседесом» и подписал новый двухлетний контракт с немецкой командой. Шансов, что сделка между лучшим пилотом современности и самой успешной командой сорвется, практически не было, при этом детали нового контракта вызывали вопросы. На повестке стояли две основные проблемы — срок соглашения и его финансовые обязательства. И если в одном случае уступил скорее пилот, то во втором немцам пришлось пойти на поводу у своей главной звезды. Но вот только верная ли это стратегия?

Хэмилтона не хотели отдавать конкурентам

Два года, за которые сэр Льюис заработает больше 110 миллионов долларов, — баснословная сумма для «Ф-1» и современного спорта в целом. 40 миллионов фунтов (55 миллионов долларов) в год. Больше Хэмилтона зарабатывают в мире единицы. Жирнее контракты у футболистов Неймара («ПСЖ» ежегодно переводит на карточку бразильца по 70,5 миллиона долларов), Криштиану Роналду (60 миллионов долларов) и Лионеля Месси (72 миллиона). Это рейтинг зарплат, а не общих доходов, от Forbes и американского агентства Sportrac. Поэтому здесь не будет, например, теннисиста Роджера Федерера, львиную долю доходов которого занимают спонсорские контракты. Но ведь и у самого Хэмилтона таких соглашений немало. А если говорить только о гарантированном доходе от работодателя, то Льюис твердо закрепился в пятерке богатейших людей спорта. Это особый случай для королевских автогонок, и что показательно, кроме Хэмилтона в топ-15 крупнейших контрактов нет из автоспорта больше никого.

Это говорит как о возросшей значимости «Ф-1», так и об исключительности Льюиса. Ведь несмотря на особый статус британца в «Мерседесе», скупые и прагматичные, как и положено немцам, боссы команды долго настаивали на более скромных финансовых аппетитах Хэмилтона. Основной причиной для урезания контракта называли пандемию, которая сильно ударила по автоспорту, как и по всей индустрии спорта и развлечений. Но Льюис настоял на своем, и Тото Вольффу пришлось принять его условия. До конца непонятно, на чем были основаны слухи о вероятном переходе Хэмилтона в «Феррари» (о которых упоминал даже сам исполнительный директор «Мерседеса»), но интерес к главному гонщику последнего десятилетия явно испытывали почти все команды «Ф-1». Точнее, все команды с соответствующими Льюису экономическими возможностями. У итальянцев, несмотря на множество проблем, они не сильно хуже немцев, поэтому включиться в гонку за Хэмилтона они действительно могли. А Вольффу вряд ли бы простили акционеры потерю лица команды. Поэтому Хэмилтона и решили оставить на любых комфортных для него условиях.

Льюис действительно заслужил такую зарплату

Другое дело — это анализ того, насколько такие инвестиции адекватны. Все-таки в автоспорте от пилота зависит пусть и многое, но далеко не все. И Хэмилтон свои рекордные титулы выигрывал в условиях практически полного отсутствия технической конкуренции. Много споров в сообществе «Ф-1» насчет того, насколько гениален Льюис. Естественно, кто угодно на его месте не смог бы стать семикратным чемпионом мира и роль Хэмилтона в успехах «Мерседеса» велика. Только вот ключевая ли это роль? Конструкторы машин важнее были не меньше, они создавали для британца необходимое техническое преимущество, которым дальше уверенно пользовался Льюис. Мастерство Хэмилтона уместно сравнивать по результатам его партнеров.

Проиграл внутреннюю конкуренцию «Мерседесу» Льюис всего лишь раз, когда в 2016-м уступил титул Нико Росбергу. До этого немец был позади британца на одну строчку, Валттери Боттас же выступал не так стабильно — третье и пятое места сразу после перехода из «Уильямса» в «Мерседес», затем два вторых места и прямо сейчас — пятая строчка в рейтинге пилотов. То есть другие гонщики не могли раскрыть потенциал немецких машин так же хорошо, как это делал Льюис, и его сохранение было действительно важным для «Мерседеса» со спортивной точки зрения. Любопытно, конечно, как отразится на результатах Хэмилтона наметившийся кризис в команде и новый технический регламент, который отчасти призван остановить немецкую гегемонию, а также возраст и вероятное отсутствие мотивации. Льюису для того, чтобы стать окончательно величайшим, осталось добрать всего один титул, чтобы наконец-то обойти Михаэля Шумахера. А что он будет делать дальше? Есть мнение, что 36-летний гонщик устал от королевской серии. Ходили, к примеру, слухи о возможном пропуске сезона, но все стороны быстро их опровергли. Правда, мы же знаем, что дыма без огня не бывает, и «Мерседес» рискует получить чересчур довольного жизнью пилота, у которого не будут уже гореть глаза, как они горят у молодого Макса Ферстаппена.

Спустя два года лидером «Мерседеса» может стать Расселл

Правда, на этот случай застраховали себя и немцы. В вопросе срока соглашения на уступку команде пошел уже Хэмилтон. Он рассчитывал на длительное соглашение, но контракт подписали только на два года. Не стоит вестись на маркетинговые заявления о нереальном сценарии ухода Льюиса спустя этот срок и желании оставлять его в команде ровно столько, сколько он сам того и захочет. Вольфф поступил правильно с точки зрения бизнеса. С одной стороны, короткий контракт подстегивает звезду стремиться доказать свою состоятельность, с другой, в случае возможных неудачных выступлений Хэмилтона пригласить другого пилота можно без серьезных финансовых и репутационных издержек. «Два года — хороший срок, ведь мы находимся на начальной стадии сезона 2021 года. В следующем году произойдут большие изменения в нормативно-правовой базе, и здесь очень важна стабильность. Его опыт, скорость — действительно большой плюс для команды», — прокомментировал подписание контракта с Льюисом Тото. Уже в этих словах видна определенная доля скепсиса насчет перспектив британца, хоть и весьма завуалированная.

Хотя и про желание спустя два года подписать новый контракт Вольфф наверняка не врет. Вопрос только, о каком контракте идет речь. Ставка на Хэмилтона практически ясно говорит о решенной судьбе Боттаса. К выступлениям финна и так было в последнее время много вопросов, а тут еще и назрела проблема повышения в главную команду молодого Джорджа Расселла. В него вложили слишком много сил и средств, чтобы отдавать в другую команду, а еще два года «мариноваться» в бесперспективном «Уильямсе» он точно не согласится. С другой стороны, может возникнуть и конфликт с Хэмилтоном. Очевиден вариант, при котором Расселл на будущие два года будет падаваном при живом джедае. Но последний умирать или уходить на пенсию не собирается, а на вопросы о новом напарнике и вовсе огрызается на журналистов. Нервная конкуренция с амбициозным зумером наверняка поможет выдать максимум как самому Льюису, так и Расселлу. А по окончании контракта с «Мерседесом» уже будут решать, на кого делать ставку дальше.