«Мерседес» бессилен на трассе «Ред Булла». Ферстаппен доминирует

Макс укрепил лидерство в сезоне, выиграв гонку в Штирии

«Гран-при Штирии»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1:22.18,925

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 35,743

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 46,907

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 47,434

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1 круг

7. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг

8. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

10. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

14. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга

17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга

18. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 3 круга

Не финишировали: Джордж Расселл (Великобритания, Williams), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri).

Льюис Хэмилтон не смог ничего противопоставить лидеру сезона Максу Ферстаппену на «Гран-при Штирии». Голландец одержал победу в доминирующем стиле и вполне может повторить такое уже через неделю. «Мерседес» рискует остаться без титула в этом сезоне.

«Макларен» среди лидеров квалификации

В квалификации Максу Ферстаппену не было равных. Голландец взял второй поул подряд и оставил «Мерседес» решать свои проблемы. На этот раз Валттери Боттасу удалось переквалифицировать Льюиса Хэмилтона. К огорчению для финна, Валттери не смог довольствоваться стартом с первого ряда, так как еще в пятницу успел схлопотать штраф за опасный инцидент на пит-лейне. Боттас начинал гонку пятым, оставив первый ряд для главных соперников этого сезона. Хэмилтон слабо смотрелся в последнем сегменте квалификации, но команда рассчитывала, что гоночный темп поможет Льюису победить Ферстаппена в главном поединке в воскресенье.

Штраф Боттаса, средняя суббота в исполнении Серхио Переса и блестящий круг Ландо Норриса позволили именно пилоту «Макларена» стартовать с высокого третьего места. Норрису всегда удавались этапы в Австрии, так что такой результат не стал большой неожиданностью. Другой британец также отлично проявил себя в субботу. Джордж Расселл на «Уильямсе» квалифицировался 11-м, но благодаря штрафу Цуноде за блокировку Боттаса он начинал заезд и вовсе десятым. У Расселла появилась очередная возможность наконец завоевать первые очки в составе «Уильямса».

Рискованный маневр Леклера заканчивает гонку Гасли

На старте «Гран-при Штирии» Ферстаппен и Хэмилтон остались при своих, тогда как Норрис и Перес устроили ожесточенную схватку за третью позицию. Мексиканец прошел британца, но Ландо успел еще на первом круге провести ответную атаку и вернуть позицию. Внутри очковой десятки не обошлось без столкновений на старте. Шарль Леклер неаккуратно пытался пройти Пьера Гасли в борьбе за шестую строчку. Шарль столкнулся с Пьером, что привело к серьезным повреждениям на болидах пилотов. Леклер после остановки в боксах смог продолжить гонку и, казалось, имел мало шансов на финиш в десятке. Гасли же остался со сломанной подвеской и завершил гонку. По пути в боксы Гасли на испорченном болиде в повороте зацепил Джовинацци и Латифи, но пилоты «Альфа Ромео» и «Уильямса» остались без существенных повреждений.

Из этой неразберихи победителем на старте вышел «Астон Мартин» Стролла, который прорвался на шестую строчку. Алонсо, Расселл, Цунода и Сайнс замыкали десятку. Риккьярдо поначалу совершил несколько обгонов и попал в очковую зону, но вскоре так же быстро откатился на свою стартовую 13-ю позицию. На десятом круге Пересу все же удалось сломить сопротивление Норриса, и мексиканец с легкостью прошел британца. На следующем круге Норрис без борьбы пропустил и Боттаса. «Макларен» принял решение не бороться с лидерами и попробовать вести свою гонку, чтобы отыграть еще больше очков у «Скудерии».

Драма «Уильямса» на пит-стопе

Этапы в Австрии практически всегда проходят с одним пит-стопом. Исключением не стал и этот «Гран-при Штирии». После серии остановок в боксах перестановки в паре Ферстаппен — Хэмилтон не произошло, однако их напарники все же поменялись местами. «Ред Булл» обслужил Переса за пять секунд, что предопределило потерю позиции в борьбе за бронзу в пользу Боттаса. Однако это был не самый долгий пит-стоп уик-энда. К сожалению, драма случилась с «Уильямсом» Джорджа Расселла. Механики обнаружили проблему на болиде британца, но после продолжительной остановки Расселл смог продолжить гонку. И все же проблему до конца решить не удалось, и Джордж сошел с дистанции, вновь не набрав заветные очки для команды.

Во второй половине гонки «Феррари» оказалась в центре внимания благодаря прорыву Леклера. Второй пит-стоп помог Леклеру провести огненную концовку гонки. Оказавшись далеко за пределами десятки, Шарль принялся атаковать каждый круг. Леклер агрессивно прошел Райкконена, Феттеля, Цуноду, Алонсо и Стролла и вышел на шестую позицию, за которую боролся с Гасли на старте гонки. Впереди были только Сайнс и Норрис, но оставалось слишком мало кругов, чтобы монегаск дотянулся и до них.

Ферстаппен деморализует «Мерседес»

Макс Ферстаппен в доминирующем стиле победил в первой австрийской гонке этого сезона. Макс удерживал Хэмилтона весь заезд на большом расстоянии, а в концовке и вовсе оторвался на десять секунд. «Мерседес» зазвал Льюиса в боксы ради возможности поставить быстрейший круг, с чем Хэмилтон успешно справился. Ферстаппен еще больше увеличил отрыв в чемпионате и полностью деморализовал «Мерседес». «Серебряные стрелы» не побеждают уже четвертую гонку подряд и вполне могут продлить эту серию, так как следующий этап пройдет здесь же.

Серхио Пересу не хватило круга, чтобы вернуть третью позицию. Мексиканец решился на второй пит-стоп, который помог ему в концовке прессинговать Боттаса, но провести вразумительную атаку Перес не успел. Пилот «Макларена» Ландо Норрис довольствовался пятой строчкой, оставив позади себя «Феррари» Сайнса и Леклера. А в «Хаасе» опять могут пойти разъяснительные беседы с пилотами. В середине гонки Мазепин и Шумахер вновь жестко и на грани боролись между собой за позицию в конце пелотона. В итоге победителем снова вышел Мик, но у Мазепина будет возможность ответить уже на следующей неделе на «Гран-при Австрии».

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 156. 2. Льюис Хэмилтон — 138. 3. Серхио Перес — 96. 4. Ландо Норрис — 86. 5. Валттери Боттас — 74. 6. Шарль Леклер — 58. 7. Карлос Сайнс — 50. 8. Пьер Гасли — 37. 9. Даниэл Риккьярдо — 34. 10. Себастьян Феттель — 30. 11. Фернандо Алонсо — 19. 12. Ленс Стролл — 14. 13. Эстебан Окон — 12. 14. Юки Цунода — 9. 15. Антонио Джовинацци — 1. 16. Кими Райкконен — 1. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 252. 2. Mercedes — 212. 3. McLaren — 120. 4. Ferrari — 108. 5. AlphaTauri — 46. 6. Aston Martin — 44. 7. Alpine — 31. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0.