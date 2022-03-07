«Продолжать карьеру или сохранить достоинство?» Драма российских автогонщиков

Пилоты и штурманы из России один за другим отказываются подписывать политическую декларацию Международной федерации автоспорта.

Многие российские участники международных соревнований по автоспорту отказываются от выступлений в гонках нового сезона, несмотря на то что Международная федерация автоспорта (FIA) теоретически предоставила им шанс стартовать в нейтральном статусе. Россияне, несмотря на оплаченные взносы, снялись с этапа чемпионата мира по ралли-рейдам в Абу-Даби. То же самое сделал ветеран серии WEC Роман Русинов. По данным Российской автомобильной федерации, среди отказавшихся уже не менее десяти отечественных спортсменов. Причина — политическая декларация, которую требуют подписать перед выходом на старт. Отдельные пункты этого документа выходят далеко за границы спорта и не имеют с нейтральным статусом ничего общего.

Унизительный выбор

«РАФ считает формулировки заявления нарушающими законодательство FIA в части запрета на дискриминацию по этническим и политическим мотивам, — говорится в заявлении Российской автомобильной федерации. — Основополагающим принципом FIA всегда считалось разделение спорта и политики, который категорически не соблюдается в опубликованном документе. РАФ также удивлена указанием, что все разногласия будут урегулированы согласно французскому законодательству, хотя в международной практике для решения подобных споров обычно используется обращение в Спортивный арбитражный суд».

«На данный момент FIA поставила российских спортсменов перед сложным и, по словам многих гонщиков, унизительным выбором продолжать карьеру или сохранить достоинство, что недопустимо в спортивных состязаниях, — уверены в РАФ. — Уже сейчас, в самом начале гоночного сезона, около 10 спортсменов, занятых в международных сериях и чемпионатах, отказались подписать такую бумагу, хотя это привело к их отстранению от соревнований. Мы уважаем их выбор. Тем не менее РАФ уважает и позицию тех, кто получит лицензию иной национальной федерации в соответствии с международным спортивным кодексом для того, чтобы избежать политической окраски спортивных выступлений, и поддержит их в этом решении».

На нашем месте они не стали бы такое подписывать

«Я отказалась подписывать это заявление. Спорт должен быть вне политики, — передает autosport.com.ru слова российской раллийной гонщицы Анастасии Нифонтовой. — МОК и FIA фактически шантажируют спортсменов, заставляя принять одну из сторон. В этой бумаге есть пункт, где мы должны поддержать украинскую федерацию, которая хочет лишить нас гонок. Это унижение. Это неспортивный дух, несоблюдение нейтралитета. Так быть не должно. Нельзя людей заставлять подписывать это. Эту бумагу читали иностранцы, и многие подходили к нам и говорили, что на нашем месте тоже не стали бы такое подписывать».

«Я, пилот российской команды G-Drive Racing, отказался принимать дискриминационные условия FIA, — говорится в заявлении Романа Русинова. — Цель каждого спортсмена — услышать гимн своей страны на пьедестале. За 10 лет международного опыта наша команда делала это многократно. Мы поднимали российский флаг, мы слышали и пели российский гимн. Ради своих болельщиков, ради своих напарников и спортивной чести ставить свою подпись под этим документом я не буду. Лучше совсем не садиться за руль».

По информации издания Racingnews365, дискриминационную декларацию также не станет подписывать напарник Русинова по G-Drive Racing и бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят. От новых комментариев он отказался, но ранее выступил за то, чтобы не смешивать спорт и политику. «Я хочу обратиться ко всем спортивным федерациям в мире, включая МОК, и подчеркнуть, что спорт должен оставаться вне политики, а запрет на участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях является несправедливым решением и противоречит принципам, которым нас учит спорт», — отметил Квят.

Бюрократическая процедура

Ситуация с политической декларацией может затронуть карьеры десятков российских пилотов и штурманов, выступающих в различных чемпионатах под эгидой FIA. Например, совершенно непонятно, как представляет себе международная федерация подписание данного документа представителями команды гоночных грузовиков из Набережных Челнов «КАМАЗ-мастер». Впрочем, не исключено, что теперь этому коллективу в условиях санкций вообще будет непросто заявиться на международные соревнования, как и белорусскому «МАЗ-СПОРТавто», который в январе попустил ралли-рейд «Дакар».

В формулических гонках перед тяжелым выбором оказались тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман, Александр Смоляр в международной «Формуле-3», Ирина Сидоркова в женской W Series, Кирилл Смаль и Михаил Белов в FRECA, Никита Бедрин, Владислав Рябов, Максим Архангельский и Мирон Пингасов в «Формуле-4», Владислав Ломко в «Евроформуле Open». У Сидорковой вообще контракт с академией W-Series, но, когда она в конце февраля прибыла на тестовую сессию в Барселону, ей просто не позволили сесть за руль. И это произошло еще до появления требования о подписании декларации. В конце прошлого года Ирина была вынуждена пропустить этап в США из-за того, что американское консульство в Великобритании без объяснения причин отказало ей в выдаче визы.

Одним из вариантов не подписывать декларацию и все-таки получить возможность выступать является получение иностранной гоночной лицензии. Для некоторых гонщиков, которые много лет живут за границей, технически это не составит большой проблемы. Но, во-первых, на это все равно требуются время и деньги. Получение лицензии — сложная бюрократическая процедура, которую невозможно провернуть за пару дней. А во-вторых, неизвестно, как отреагирует FIA, если миграция россиян примет массовый характер. Ну и в-третьих, существует и этический момент. Смена флага всегда сопряжена с вопросами со стороны болельщиков, а у большинства наших гонщиков в России множество друзей и родственников. Вот и получается, что в вопросе продолжения своих карьер наши пилоты оказываются перед выбором между плохим и очень плохим решением.