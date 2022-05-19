В Испании ждут от Сайнса только победы. Решающий уик-энд для Карлоса в «Формуле-1»

Получится ли у пилота «Феррари» выйти из тени Фернандо Алонсо?

Шестой раунд нынешнего сезона «Формулы-1» пройдет в Испании, где с особым трепетом относятся к своим гонщикам. Впервые за девять лет у местного пилота появляется возможность сразиться за победу в Барселоне. Если раньше вся Испания возлагала надежды только на Фернандо Алонсо, то теперь Карлос Сайнс постепенно начинает затмевать двукратного чемпиона мира «Ф-1».

Сражение за любовь местной публики

После дебютной гонки на новой трассе в Майами чемпионат отправляется в более привычную для «Ф-1» Испанию. Все внимание зрителей будет приковано к двум местным гонщикам, которым триумф в этот уик-энд поможет выбраться из кризиса. Фернандо Алонсо, бесспорно, уже является легендарной личностью, но возвращение в чемпионат после двух лет отсутствия пока что не принесло ярких успехов пилоту «Альпин». Фернандо нередко проигрывает собственному напарнику по команде Эстебану Окону, а в нынешнем году заработал лишь два балла и занимает 16-ю строчку в чемпионате. Алонсо все еще является любимым гонщиком испанцев, поэтому стоит ожидать большую поддержку домашних трибун. Победа Фернандо у себя на родине маловероятна, но при определенных обстоятельствах он вполне способен зацепиться за подиум. Высокий результат поможет Алонсо переломить ситуацию в чемпионате и найти дополнительную мотивацию на продолжение карьеры в «Формуле-1».

Однако главные надежды испанцев на этот уик-энд возложены на Карлоса Сайнса. Перед сезоном гонщик Скудерии намеревался стать полноправным участником битвы за титул, однако первые гонки года показали, что Карлос явно уступает по темпу своему партнеру Шарлю Леклеру и лидеру «быков» Максу Ферстаппену. Более того, невынужденные ошибки в Австралии и Имоле отбросили Сайнса на пятую строчку в чемпионате. Испанский уик-энд станет решающим для Карлоса, так как шанс угнаться за лидерами еще остается, но поражение у себя на родине вычеркнет пилота «Феррари» из претендентов на титул. В Барселоне испанец всегда финишировал в очках, однако выше шестого места никогда не поднимался. Первая победа в карьере для Карлоса на «Барселоне-Каталунье» станет красивой историей, благодаря которой он сможет выйти из тени своего кумира детства Алонсо и стать главным гонщиком Испании на данный момент.

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Конец экспериментам в «Мерседесе»?

Команды и пилоты досконально знают трек в Испании, так как трасса часто использовалась для различных тестов. Более того, революционные болиды нынешнего года впервые были опробованы в феврале именно в Барселоне. Уже тогда выделялась тройка фаворитов сезона: «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес». Тем не менее в Испании «Серебряные стрелы» использовали машину старой версии с большими боковыми понтонами. В Бахрейне же команда Тото Вольфа представила болид новой концепции, убрав понтоны. Пока что техническая революция в «Мерседесе» не оправдала ожиданий, и лидер коллектива Льюис Хэмилтон уже в открытую говорит о невозможности сражения за титул в этом году.

«Гран-при Испании» должен стать ключевым этапом для «Мерседеса». Тото Вольф до сих пор верит в нынешнюю концепцию автомобиля, однако после Барселоны команда может вернуться к старой версии. В Барселоне «Серебряные стрелы» не только сравнят показатели машины с февральских тестов и нового болида, но и привезут обновления и доработки. По результатам шестого раунда сезона станет понятно, будет ли «Мерседес» еще пробовать тягаться с «Феррари» и «Ред Буллом» в этом году или перекинет все силы на 2023-й.

Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

Ферстаппен и Леклер продолжат борьбу за титул

В Кубке конструкторов «Мерседес» пытается подобраться ближе к Скудерии и «быкам», а в личном зачете Макс Ферстаппен устроил погоню за Шарлем Леклером. После пяти уик-эндов чемпионата монегаск и голландец уже прилично оторвались от преследователей, а в гонках пилотам нет равных, так что сложно представить, кто сможет им навязать борьбу по ходу сезона.

«Феррари» готовит серьезные обновления к Испании, но это не гарантирует Скудерии статус фаворита в Барселоне. Ферстаппен уверенно переиграл Леклера в Имоле и Майами и сократил отрыв от монегаска в чемпионате до 19 очков. Макс также имеет перевес в Испании по статистическим раскладам. Именно здесь голландец одержал свою первую победу в «Формуле-1» в 2016 году. Более того, на счету Ферстаппена уже пять финишей на подиуме в Барселоне, тогда как Леклер еще ни разу не заканчивал заезд в тройке. Предсказать победителя этого противостояния — весьма трудная задача, поэтому «Гран-при Испании» обязателен к просмотру в эти выходные.

Расписание уик-энда

20 мая, пятница

15.00 Первая тренировка

18.00 Вторая тренировка

21 мая, суббота

14.00 Третья тренировка

17.00 Квалификация

22 мая, воскресенье

16.00 Гонка

Барселона-Каталунья

Длина круга — 4,675 км

Количество кругов — 66

Дистанция гонки — 308,424 км