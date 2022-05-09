Тачдаун Ферстаппена в Майами. Голландец подбирается к Леклеру в чемпионате после победы во Флориде

Первый в истории этап на современной трассе в Америке остался за «Ред Булл».

США

Чемпионат мира

5-й этап

«Гран-при Майами»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 3,786

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 8,229

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 10,638

5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 18,582

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 21,368

7. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 25,073

8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 28,386

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 32,128

10. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 32,365

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 35,902

12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 37,026

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 40,146

14. Николас Латифи (Канада, Williams) — ,49,936

15. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 73,305

16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — сход

17. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — сход

Не финишировали: Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Ландо Норрис (Великобритания, McLaren), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)

Ажиотаж вокруг дебютного «Гран-при Майами» подогрел огромный интерес к гонке, которая получилась весьма занятной. Макс Ферстаппен по итогам заезда во Флориде вернулся на победную поступь. «Феррари» же начинает терять инициативу в чемпионате.

Долгожданный субботний дубль «Феррари»

Тренировки первого в истории «Гран-при Майами» ожидаемо выдались событийными. Изучение пилотами новой трассы не обошлось без многочисленных ошибок, разворотов и даже вылетов. Валттери Боттас и Карлос Сайнс разбили свои болиды в пятницу, а в субботу Эстебан Окон не смог принять участие в квалификации из-за жесткого инцидента в последней практике.

Тем не менее сама квалификационная сессия на удивление выдалась спокойной. Во второй сегмент не смогли пробиться Николас Латифи, Алекс Албон, Чжоу Гуаньюй и Кевин Магнуссен. Позади первой десятки остались Мик Шумахер, Даниэл Риккьярдо, Себастьян Феттель, Джордж Расселл и Фернандо Алонсо. Представители «Мерседес» и «Альпин» остались разочарованы своим выступлением в квалификации, но не стали обещать улучшение результатов в воскресенье.

По итогам третьего сегмента худшими стали Ленс Стролл, Юки Цунода, Ландо Норрис и Пьер Гасли. Третий ряд стартовой решетки заняли бывшие напарники по «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. На протяжении всего уик-энда «Серебряные стрелы» показывали нестабильные результаты. Пятничный темп позволял записать «Мерседес» даже в одних из фаворитов этапа, но в субботу команда вернулась к своей прежней форме. Шестую позицию Хэмилтона на старте в коллективе посчитали успехом. В гонке Льюис намеривался опередить финна, который в «Альфа Ромео» пока что оправдывает роль лидера.

За поул вновь сражались гонщики «Феррари» и «Ред Булл». Макс Ферстаппен захватил лидерство после первой попытки, но во второй ошибся и ждал ответа Скудерии. Шарль Леклер воспользовался подарком голландца и на последних секундах квалификации перехватил поул. Карлос Сайнс дополнил первый ряд для «Феррари», который Скудерия завоевала впервые с «Гран-при Мексики»-2019. Ферстаппен откатился на третью строчку, а Серхио Перес начинал заезд четвертым.

Ферстаппен быстро отыгрывается на старте

В воскресенье переполненные трибуны фанатов и многочисленные звезды в VIP-секторах и боксах команд ожидали зрелищной дебютной гонки во Флориде. За несколько минут до заезда неприятные новости для болельщиков Феттеля и Стролла пришли из стана «Астон Мартин». Пилотам пришлось стартовать с пит-лейна из-за проблем с топливом на болидах команды. Гонщики коллектива Лоуренса Стролла выбрали шины «хард» на старт. Их примеру последовали Расселл, Латифи и Окон. Остальные же начинали заезд на «медиуме».

К сожалению, первые круги заезда не изобиловали яркими событиями. Пилоты с чистой стороны решетки ожидаемо стартовали лучше тех, кто начинал гонку с грязной. Ферстаппен обогнал Сайнса и погнался за Леклером, а Боттас не пропустил Хэмилтона. Более того, британец проиграл борьбу Гасли и Алонсо, но позже быстро сумел отыграть потерянные позиции.

По итогам первых кругов Леклер и Ферстаппен успели оторваться от остального пелотона на три секунды. Сайнс и Перес сражались за вакантное место на подиуме, а Хэмилтон после своих стартовых проблем устремился за Боттасом. Десятку замыкали Гасли, Алонсо, Норрис и Шумахер, который вместе со своим напарником опередил Риккьярдо и Цуноду. Партнер Хэмилтона Расселл провалил старт и оказался лишь 14-м, но альтернативная тактика должна была помочь британцу отыграть позиции по ходу гонки. Из-за технических проблем Чжоу Гуаньюй сошел еще на первом отрезке дистанции.

Леклер и Ферстаппен не заставили зрителей долго скучать. Голландец резко приблизился к монегаску и не стал медлить с атакой. Максу, как и в спринте в Имоле, хватило одного маневра, чтобы застать Шарля врасплох и выйти в лидеры заезда. Ферстаппен перехватил инициативу в свои руки и начал серьезно увеличивать отрыв от Леклера.

Гасли теряет контроль и сталкивается с Норрисом

Лидеры поехали в боксы за свежими покрышками ближе к середине заезда. После пит-стопов позиции четверки не поменялись, а отрывы даже увеличились. С каждым кругом борьба за победу и подиум постепенно сходила на нет.

Позади этой группы Расселл ворвался в пятерку, однако он еще обязан был совершить свой пит-стоп. В конце очковой зоны Алонсо жестко и с контактом прошел Гасли. Француз ожидаемо остался недоволен маневром испанца, который позже получил свой пятисекундный штраф. Затем уже сам Пьер начал ошибаться на трассе. Не попав в поворот, француз пропустил группу пилотов, однако, вернувшись на трассу, Гасли не заметил Норриса и столкнулся с британцем. Ландо развернуло на трассе, а обломки «Макларена» были разбросаны по трассе. Появление машины безопасности не заставило себя долго ждать.

Ситуацией воспользовались пилоты, которые еще не совершали свои пит-стопы. Благодаря режиму машины безопасности Расселл после смены покрышек остался в шестерке позади Хэмилтона, а Окон — в десятке позади Шумахера. Более того, обратно на «медиум» решился перейти Перес, поэтому именно он представлял главную угрозу для лидеров на финальных кругах.

Ферстаппен не подпустил Леклера к победе

Рестарт и последние круги оживили не самый зрелищный «Гран-при Майами». Леклер приблизился к Ферстаппену и несколько раз попробовал провести атаку, но голландец пресек любые попытки монегаска отнять лидерство. Перес на свежих шинах прессинговал Сайнса. Мексиканец даже ненадолго опередил испанца в первом повороте, однако рискованный маневр не привел к успеху, и Карлос удержал третью строчку. В битве за пятое место Боттас допустил грубую ошибку и пропустил дуэт из «Мерседес». На новых покрышках Расселл прошел Хэмилтона, хотя Льюис оказал серьезное сопротивление напарнику. Битва британцев продолжалась несколько кругов, и все же Джордж в итоге вышел из нее победителем.

В конце очковой зоны отличились гонщики «Хаас». Магнуссен серьезно зарубился со Строллом, и пилоты несколько раз столкнулись на трассе. Шумахер же на старых покрышках не сумел удержать место в десятке. Более того, отчаянный маневр немца на финише лишил очков Феттеля. Мик выбил в первом повороте своего друга, и оба пилота остались ни с чем по итогам многообещающей гонки.

Ферстаппен довел дело до третьей победы в сезоне и сократил отрыв в чемпионате от Леклера до 19 очков. Монегаск и Сайнс замкнули подиум, а Перес, Расселл и Хэмилтон — шестерку. Боттас, Окон и Алонсо также заработали очки за свое выступление, а Албон вновь порадовал «Уильямс» и своих фанатов финишем в десятке. Через две недели «Формула-1» вернется в Европу, чтобы провести привычный «Гран-при Испании» в Барселоне.