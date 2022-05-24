Погиб, чтобы спасти других. Трагедия гонщика Жюля Бьянки

Как трагическая авария изменила правила «Формулы-1».

Ночью 17 июля 2015 года после продолжительной комы скончался 25-летний пилот «Формулы-1» Жюль Бьянки. За девять месяцев до своей смерти он попал в страшную аварию во время «Гран-при Японии». Французскому гонщику прочили яркую карьеру, но, увы, в истории автоспорта он навсегда останется из-за трагического инцидента на трассе.

«Жюль боролся до самого конца, как всегда это делал, но сегодня его битва подошла к концу. Боль, которую мы испытываем, безгранична и невыразима», — сообщалось в письме родственников Бьянки.

Непростая тема

Улыбчивый парень Жюль Бьянки родился во французском городе-курорте Ницце. Любовь к высокой скорости была у него в крови. Дедушка Жюля — Мауро Бьянки становился трехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе GT и участвовал в гонке «24 часа Ле-Мана», где едва не сгорел заживо после аварии. После этого случая у Мауро на всю жизнь остались ожоги на лице и руках.

Но более значимых достижений добился двоюродный дед Жюля — Люсьен Бьянки. Он побеждал в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» в 1968-м и принял участие в 19 стартах в «Формуле-1». В 1968 году Люсьен Бьянки единственный раз в карьере поднялся на подиум, заняв третье место в «Гран-при Монако». Символично, что жизнь Люсьена прервалась так же неожиданно, как и судьба его двоюродного внука. В 1969 году Бьянки вновь готовился покорить «24 часа Ле-Ман», только уже в составе новой команды. Но 30 марта во время тренировки на трассе Сарта (гоночная трасса недалеко от города Ле-Ман. — Прим. «СЭ») Люсьен не справился с управлением и трагически погиб.

Остатки болида Люсьена Бьянки после аварии на Ле-Мане.

«Если когда-нибудь я пойму, что у меня есть шанс выйти на старт «24 часа Ле-Манн», я должен буду поговорить с семьей. Конкретно эта гонка и ралли — это два соревнования, участие в которых мой дед вряд ли одобрит. Но если у меня будет такая возможность, я обязательно уделю время для разговора с ним. Посмотрим, что он скажет. Историю семьи надо уважать. Дело не только в аварии деда. В Ле-Мане он потерял брата, он почти потерял там собственную жизнь. Это непростая тема для нас», — отвечал Жюль Бьянки о потенциальном участии в гонке «24 часа Ле-Мана».

Учитывая печальную судьбу дедушек, отец Жюля, Филипп Бьянки, не пошел по стопам предков. Он стал предпринимателем и впоследствии открыл собственный картодром, на котором и начал тренироваться маленький Жюль. Первая гонка Жюля Бьянки прошла на маленьком картодроме на юге Франции. Будущий гонщик пообещал отцу, что не приедет последнем. И не обманул! Жюль финишировал предпоследним, обогнав единственного соперника на последнем круге. «Это была моя первая гонка, но я все равно был уверен в себе. Конечно, так себе результат, но я все равно получил огромное удовольствие» — вспоминал Жюль.

Успешный старт карьеры

С 2002 по 2006 год Жюль Бьянки принимал активное участие в международных гонках на картингах, выиграл несколько значимых трофеев и считался одним из самых перспективных гонщиков своего поколения.

Карьера Жюля вышла на новый уровень, когда он подписал менеджерский контракт с сыном президента FIA Николя Тодта. Этот союз позволил Бьянки выступать в элитной команде ART Grand Prix, а также попасть в программу поддержки молодых пилотов Ferrari. В 2009 году 20-летний француз выигрывает главное первенство среди молодых пилотов — евросерию «Формулы-3». Затем следует заключительное повышение в GP2 перед «Формулой-1». Долгожданная мечта стала практически осязаемой. Но дебютный сезон в GP2 оказался скомканным. Жюль соперничал с опытными пилотами, которые выступают на этом уровне уже три-четыре года. Однако благодаря своему таланту он дважды завершал чемпионат на третьем месте.

В 2012 году Николя Тодт переводит Жюля в «Формулу-Рено 3.5», чтобы он стал резервным гонщиком команды Force India F1. Француз быстро освоил особенности нового автомобиля и стал лидером пелотона на скорости. Правда, выиграть титул у Жюля не получилось. Он допустил несколько осечек на финише чемпионата, заняв второе место.

Жюль Бьянки. Фото Global Look Press

В 2013 году в российской команде Marussia открылась вакансия основного пилота. За два месяца до начала сезона у лидера команды Луиса Рации не оказалось денег, чтобы оплатить свое место. Жюля Бьянки не было в списке основных претендентов, так как его финансовое положение тоже не позволяло купить место в Marussia. Но в талантливого пилота поверил владелец команды Андрей Чеглаков. Он не только сделал Бьянки основным пилотом, но и предложил ему зарплату. Россиянин верил, что небольшие вложения окупятся в несколько раз, и не прогадал.

Жюль Бьянки стал первым и единственным пилотом, который принес зачетные очки команде Marussia. Это случилось на знаковом для его семьи «Гран-при Монако». Жюль финишировал девятым, заработав два заветных балла. Они позволили российской команде подняться на десятое место в общем зачете и заработать 40 миллионов долларов призовых. Примечательно, что фактически бесплатное подписание Бьянки оказалось в четыре раза выгоднее, чем спонсорское предложение. В тот момент Marussia предлагали 10 миллионов долларов за «рента-драйвера» (гонщик, который покупает свое место в команде. — Прим. «СЭ»).

Все вокруг понимали, что из Бьянки вырастет большой пилот. Тогда Жюль сделал следующий шаг в своей карьере. За день до роковой аварии он подписал контракт со швейцарской конюшней Sauber, которая регулярно готовила молодых гонщиков для перехода в Ferrari. Жюль мог спокойно заменить стареющего Кими Райкконена в чемпионате-2015. Но судьба распорядилась иначе.

Смертельная авария в Японии

Перед «Гран-при Японии» — 2014 синоптики сообщали о приближающемся тайфуне. В день гонки погода, мягко говоря, была неудовлетворительной. Уже после двух кругов на трассу выехала машина безопасности, а затем дирекция гонки вывесила красный флаг. Заезд прервали из-за обильных осадков, но возобновили спустя 15 минут. Правда, трасса по-прежнему считалась опасной.

Спустя некоторое время пилоты по очереди уходили на пит-лейн для смены дождевых шин на промежуточные. Ближе к финальной части гонки это сделали практически все, кроме Жюля Бьянки и Адриана Сутиля (Sauber). На одном из поворотов Сутиль не справился с управлением, вылетел с трассы и, ударившись об отбойник, застрял в гравийной ловушке. Чтобы убрать с трассы болид Сутиля, на трассе появился эвакуатор.

Жюль Бьянки. Фото Global Look Press

В это время для пилотов вывесили два желтых флага, обозначающих снижение скорости. Но к злополучному повороту уже приближался Жюль Бьянки. На скорости 126 км/ч он не справился с управлением и влетел в эвакуатор весом 6,5 тонны. Гонку моментально прервали красным флагом. Удар был такой мощности, что болид Жюля буквально зарылся под грузовик. А пилот получил тяжелейшую травму головы.

Из-за опасных погодных условий француза не смогли экстренно эвакуировать на медицинском вертолете. Жюля пришлось доставить в ближайший госпиталь, где ему провели срочную операцию. Врачи оценивали состояние гонщика как тяжелое. А после дополнительного обследования поставили диагноз — диффузное аксональное повреждение головного мозга.

Расследование и причины аварии

После инцидента Международная автомобильная федерация провела расследование. Специально созданная комиссия подготовила отчет на 396 страницах. Эксперты определили, что виновных в аварии нет. А следствием трагедии стала череда несчастных обстоятельств. Во-первых, сложные погодные условия на трассе. Во-вторых, Бьянки недостаточно снизил скорость перед поворотом. И в-третьих, наличие на трассе эвакуатора.

Это не успокоило общественность и родителей пилота. В воздухе повис главный вопрос: почему судьи не остановили гонку во время эвакуации болида Сутиля? В отчете комиссии сказано, что подобное решение принимается на усмотрении судей. А согласно подготовленной статистике, приводятся данные о том, что за последние восемь лет было 400 подобных эпизодов, которые трактовались одинаковым образом. Но также есть и неофициальная гипотеза, согласно которой FIA не хотела останавливать гонку из-за возможного падения зрелищности.

Сразу после аварии и операции состояние Бьянки оставалось критическим. Первое сообщение о его смерти появилось 13 октября 2014 года. Но парень сумел выкарабкаться. В ноябре здоровье Жюля улучшилось. Тогда семья спортсмена перевезла его в родную Ниццу. Бьянки пролежал в коме практически девять месяцев. Официально сердце гонщика остановилось 17 июля 2015 года.

Измененные правила

После смертельной аварии Жюля Бьянки начались бурные обсуждения о внедрении новых мер безопасности. Из многих вариантов было принято два. Первое решение связано с появлением системы виртуальной машины безопасности. Это надпись на табло «VSC», сигнализирующая пилотом о том, что они должны снизить скорость и выстроиться в пелотон. «VSC может быть использован для приостановки гонки в том случае, если на любом отрезке трассы вывешиваются двойные желтые флаги или кто-нибудь из участников гонки или официальных лиц может быть в опасности, но эта ситуация не требует непосредственного появления на трассе машины безопасности», — сообщается в разъяснении FIA. Эксперты из мира автоспорта отмечают, что эта функция могла бы спасти жизнь Жюля Бьянки, так как он бы успел снизить скорость до опасного поворота.

Второе нововведение называется «Halo» («Ореол»). Это дугообразная конструкция, которая устанавливается на болиде для защиты головы пилота. Об этой дополнительной мере безопасности говорили неоднократно, но долгое время не принимали. После смертельной аварии Жюля «Halo» подвергалось жесткой критике. Систему считали глупой мерой, которая будет не помогать, а только мешать пилотам. Тем не менее чиновники FIA приняли решение в пользу «Halo».

Экс-президент Франции Франсуа Оланд заявил, что в лице Жюля Бьянки французский спорт лишился одной из главных надежд. Но помогли бы новые методы защиты спасти его жизнь? Неизвестно. Однако, скорее всего, они неоднократно уберегут других пилотов. А Жюль навсегда останется в памяти автогоночного сообщества.