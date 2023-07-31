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Сегодня, 19:00

Система Евросоюза сломалась на деле Мазепина. С него сняли часть санкций

Европейский суд повторно приостановил санкции в отношении российского гонщика Мазепина
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский пилот Никита Мазепин
Никита Мазепин.
Фото Global Look Press
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Россиянин Никита Мазепин продолжает борьбу за свою карьеру — но уже не на трассе, а в зале суда, и довольно успешно. Правда, вряд ли это поможет ему вернуться на прежнее место работы — в команду «Хаас». Но в случае появления в «королевской серии» новых коллективов вероятность возвращения нашего пилота после положительного вердикта суда значительно повышается.

Российский пилот Никита Мазепин
Фото Global Look Press

Как Мазепина довели до суда?

Никита Мазепин провел сезон-2021 в «Хаас» — самой слабой команде того чемпионата, но не выглядел безнадежно на фоне своего партнера Мика Шумахера. В следующем сезоне машина, профинансированная отцом Мазепина Дмитрием, поехала — но Мазепина убрали из команды после начала СВО весьма сомнительным способом, а деньги, по сути, присвоили. Впрочем, понять решение об увольнении можно — Мазепина, согласно санкциям, не должны были впускать как минимум в Великобританию, а со многими европейскими этапами стопроцентно возникли бы визовые проблемы. Кстати, Шумахера из «Хаас» в скором времени также уволили.

Никита Мазепин. Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?

Мазепин пошел защищать свое доброе имя в суд. И добился уже во второй раз отмены ограничений на профессиональную деятельность. Во второй — потому что после первого раза Совет Евросоюза (де-факто совет министров стран ЕС) проигнорировал решение судебной власти и включил Мазепина в список физических лиц под санкциями, решение по которым было продлено до сентября 2023 года. Однако суд поддержал вторично россиянина, подчеркнув необходимость принятия обеспечительных мер для предотвращения серьезного и необратимого ущерба спортсмену.

Решение суда прокомментировали адвокаты Мазепина Давиде Роветта и Аарон Басс — в комментарии «СЭ» они указали, что «председатель Общего суда не был удовлетворен тем, что «ограничительные меры в отношении заявителя основаны на достаточно прочной фактической основе» (пункт 119), и повторили, что «заявитель — молодой спортсмен, никоим образом не причастный к событиям, от которых пострадала Украина, и не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, приносящих существенный доход Правительству Российской Федерации» (п. 121).

Российский пилот Никита Мазепин
Фото Global Look Press

Что дальше?

Что означает решение? Теперь у Мазепина возобновляется право въезда в Евросоюз, в том числе для переговоров с командами и выступлений в «Формуле-1» и других соревнованиях, работе со спонсорами. Россиянин также может получать доход от своей гоночной деятельности. Параллельно с похожим иском Мазепин обратился в британский суд, но там пока все не слишком обнадеживающе. Но окончательного решения опять же нет.

Почему это важно? Действительно, Мазепин не в топе кандидатов на попадание в «Формулу-1». Но два аргумента говорят в его пользу. Во-первых, в ближайшем будущем количество команд в «Ф-1» может увеличиться — в нее хотят прийти из-за океана известный гонщик и владелец команды «Индикар» Майкл Андретти, «Ауди» и «Порше». Кроме того, заявку на участие в чемпионате с 2026 года подала команда Hitech GP, ранее принадлежавшая отцу Никиты, а теперь — казахстанскому бизнесмену Владимиру Киму.

Владимир Ким собирается привести &laquo;Хайтек&raquo; в &laquo;Формулу-1&raquo;. Бывшая команда Мазепина рвется в «Формулу-1». Ей поможет миллиардер из Казахстана

Во-вторых, как показала практика, ценность имеющих опыт выступлений в «Формуле» сейчас даже выше, чем талантливых новичков — тестов у молодежи почти нет, и даже «АльфаТаури» решила поставить на старую лошадку Даниэля Риккардо, а не искать нового вундеркинда. FIA стоило бы задуматься о расширении возможностей для тестов — возможно, в их рамка вообще можно было бы разыгрывать некий кубок среди кандидатов. Проблема есть, и ею стоит заняться. Впрочем, пока «Формуле-1» надо попытаться вернуть интригу в сами гонки. Впрочем, у Мазепина есть возможности гоняться не только в «Ф-1». Вариантов уйма — от «Формулы Е», где есть китайская и индийская команды, до гонок на выносливость.

Формула-1
Никита Мазепин
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