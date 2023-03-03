Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?

Российский пилот защитил свои права в суде ЕС, но продолжение его карьеры на топ-уровне все равно под вопросом.

Суд ЕС временно снял санкции с российского автогонщика Никиты Мазепина, наложенные на него в марте прошлого года. 24-летний пилот был наказан за связи с компанией своего отца Дмитрия Мазепина «Уралкалий», которая попала в «черный список Евросоюза» после начала СВО как одно из важнейших для экономики России. Теперь Никита получил право въезжать в страны Европы, заключать контракты с европейскими командами и без ограничений выступать в соревнованиях в Старом Свете. Правда, рестрикции от Великобритании пока продолжают действовать, и это очень плохо, так как мировой автоспорт сильно завязан на Туманный Альбион. Но, возможно, и в этом направлении вопрос вскоре будет решен.

Наверстать упущенное

Здесь важна даже не судьба конкретного автогонщика, а то, что суд, заседающий в Люксембурге, встал на сторону россиянина в его иске против Европейского совета. Пожалуй, это первый подобный случай, когда приняты во внимание гражданские права спортсмена, попавшего под санкции после начала СВО. Правда, есть масса нюансов, но в целом прецедент дает надежду на то, что политика в Старом Свете все-таки не всегда подменяет собой закон и здравый смысл. С самого начало было понятно, что наказывать Никиту за то, что он является сыном своего отца — это идиотизм. И, слава Богу, что европейцы это осознали через год, а не через десять лет.

— Я рад решению суда, которое дает мне надежду на возвращение в международный автоспорт, — прокомментировал вердикт Мазепин. — Сделаю все возможное, чтобы наверстать упущенное, и с нетерпением жду возможности вернуться к делу, которому посвятил большую часть своей жизни. Спасибо всем, кто поддерживал меня и продолжает за меня болеть даже в самые трудные моменты.

Фото Global Look Press

Из нюансов, помимо проблем с Великобританией (и возможно с другими странами западного блока за пределами ЕС), остаются признанные судом спортивно-политические ограничения, введенные Международной федерацией автоспорта (FIA). А именно — запрет на выступление под флагом России и необходимость подписания политической декларации. Но, собственно, Мазепин и раньше здесь не отличался от всех остальных наших пилотов. Сложность для него составляли именно санкции Европейского совета, которые делали невозможным появление Никиты в станах ЕС, контракты с командами и спонсорами (последние опасались сами попасть под вторичные санкции).

Польза для других спортсменов

Теперь главный вопрос, разумеется, — что дальше? Ведь год назад команда «Формулы-1» «Хаас» разорвала контракт с «Уралкалием» и Мазепиным еще до публикации информации о санкциях. Американцы сочли сотрудничество с россиянами «токсичным». И не факт, что так до сих пор не думают в других «конюшнях», причем не только в королевской серии. После своего отстранения от гонок Никита основал фонд помощи спортсменам, гонялся в ралли и в азиатской серии «Ле Ман». В общем, нельзя сказать, что он сильно скучал, или растерял навыки гонщика. Теперь вариантов стало больше, но непонятно, что из них удастся реализовать.

В «Формуле-1» сезон стартует уже сегодня, и все места боевых и резервных пилотов давно заняты. Правда, ходят слухи, что «Ред Булл» хочет отказаться от своей дочерней команды «Альфа Таури». И среди претендентов на покупку этой итальянской «конюшни» — коллектив «Хайтек», который в прошлом был связан с «Уралкалием» и обоими Мазепиными. Сейчас, конечно, из-за риска санкций формальных отношений между ними больше нет. Но мы все понимаем, как обходятся санкции, если очень хочется. В любом случае, данный вопрос — это точно не дело текущего сезона.

Вообще Мазепину официально сейчас нельзя полагаться на «Уралкалий» — эта структура вместе с отцом пилота по-прежнему под санкциями. Не все гоночные коллективы готовы на серые схемы, несмотря на вечную нехватку денег на развитие. Ну а шансов найти работу в современных автогонках без финансовой поддержки, сегодня нет вообще ни у кого — так устроен данный вид спорта, талант здесь может развиваться только при наличии денег. В общем, Никите будет непросто, но он уже сделал большое дело, победив в суде и не бросив любимое дело, когда все было против него. А значит, есть шанс, что появятся новые интересные варианты для продолжения карьеры.

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

Поможет ли кейс Мазепина в суде ЕС другим нашим спортсменам? Навряд ли. Ведь Никита — единственный из наших действующих атлетов находился под санкциями правительств, а не спортивных организаций. С последними сначала приходится разбираться в Спортивном арбитраже, а там все долго и дорого. Не у всех есть такие деньги на адвокатов, как у Никиты и его семьи. Правительственные санкции введены в отношении некоторых наших бывших спортсменов и функционеров. Но в их случае отсутствует аргумент о «запрете на профессию», который сильно помог Мазепину. Так что практическая польза для российских коллег Никиты от его успеха в Люксембурге — сомнительна. Но в моральном отношении это, безусловно, выдающийся момент для всего нашего спорта.