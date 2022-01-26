Валттери Боттас считает, что сможет сработаться с новым напарником Чжоу Гуаньюем

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящей работы с новым напарником Чжоу Гуаньюем. Китайский пилот заменит итальянца Антонио Джовинацци. Сезон-2022 станет для него дебютным.

«Первый год никогда не бывает простым. Тебе всегда нужно очень многому учиться. Хотя в современной «Формуле-1» каждая команда стала настолько профессиональной, с таким количеством сотрудников, что пилоты получают очень большую поддержку, и им помогают учиться, что я уверен, что он будет очень быстро развиваться.

Чжоу, как кажется, действительно хочет учиться и хочет выступать на хорошем уровне. Мы будем работать, как одна команда. С каждым напарником по команде за карьеру мне удавалось хорошо сработаться. И я не вижу причин, по которым в данном случае это должно измениться», — приводит слова Боттаса Planet F1.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.