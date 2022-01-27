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Хорнер надеется, что Хэмилтон продолжит карьеру в «Формуле-1»

Руководитель «Ред Булла» Хорнер надеется, что Хэмилтон продолжит карьеру в «Формуле-1»
Иван Торопцев
Корреспондент

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер выразил надежду на то, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон останется в «Формуле-1».

«Я действительно надеюсь, что Льюис будет выступать в этом году. Он является гонщиком очень высокого уровня. Льюис и Макс Ферстаппен в прошлом году просто выступали в другой лиге по сравнению с остальными. В любом случае, это его выбор, его карьера. Я уверен, что Хэмилтон примет то решение, которое будет правильным для него самого», — приводит Racingnews365 слова Хорнера.

После завершения сезона-2021 Хэмилтон не появлялся на публичных мероприятиях, перестал вести активность в социальных сетях и отписался от всех в Instagram. 37-летний британец является семикратным чемпионом «Формулы-1», он проиграл Максу Ферстаппену в борьбе за титул по итогам прошлого сезона на последнем круге последней гонки.

Контракт Хэмилтона с «серебряными стрелами» действует до конца сезона-2023. Вчера сообщалось, что в соглашении гонщика с командой прописан пункт, который допускает досрочное расторжение.

Источник: https://racingnews365.nl/horner-reageert-op-mogelijk-vertrek-van-hamilton-uit-f1-dit-gaat-niet-over-business
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Льюис Хэмилтон
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