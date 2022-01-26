«Альфа Таури» представит болид на сезон-2022 14 февраля, «Альпин» — 21 февраля
Команда «Альфа Таури» объявила дату презентации болида на сезон-2022 «Формулы-1».
Пресс-служба сообщила, что презентация болида AT03 пройдет 14 февраля.
Позднее стало известно, когда «Альпин» проведет представление новой машины. Болид A522 представят 21 февраля.
Предсезонные тесты пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания) и с 10 по 12 марта в Бахрейне.
Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.
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