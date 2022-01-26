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Сегодня, 19:32

«Альфа Таури» представит болид на сезон-2022 14 февраля, «Альпин» — 21 февраля

Екатерина Савостина
Корреспондент

Команда «Альфа Таури» объявила дату презентации болида на сезон-2022 «Формулы-1».

Пресс-служба сообщила, что презентация болида AT03 пройдет 14 февраля.

Позднее стало известно, когда «Альпин» проведет представление новой машины. Болид A522 представят 21 февраля.

Предсезонные тесты пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания) и с 10 по 12 марта в Бахрейне.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Источник: https://twitter.com/AlpineF1Team/status/1486323041051287552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1486323041051287552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2Fautomoto%2F1105801983-alfa-tauri-predstavit-novyj-bolid-14-f
Формула-1
Альпин
Альфа Таури
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