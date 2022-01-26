«Альфа Таури» представит болид на сезон-2022 14 февраля, «Альпин» — 21 февраля

Команда «Альфа Таури» объявила дату презентации болида на сезон-2022 «Формулы-1».

Пресс-служба сообщила, что презентация болида AT03 пройдет 14 февраля.

almost ready to enter a new era of Formula 1 ? mark your calendars, the AT03 is coming! ? https://t.co/AnGsP6d3Om pic.twitter.com/L2H1U9huya — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) January 26, 2022

Позднее стало известно, когда «Альпин» проведет представление новой машины. Болид A522 представят 21 февраля.

Предсезонные тесты пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания) и с 10 по 12 марта в Бахрейне.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.