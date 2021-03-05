ВАДА изучит ливрею болида «Хаас» с российским флагом

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) изучит вопрос с ливреей болида «Хаас» на новый сезон «Формулы-1».

В четверг, 4 марта «Хаас» представил новую машину на сезон-2021, дизайн которой выполнен в цветах российского флага.

«ВАДА осведомлено об этом вопросе и будет изучать его с соответствующими органами», — цитирует Formula1News представителя антидопингового агентства.

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта гонкой в Бахрейне. «Хаас» обновил состав пилотов: с 2021 года за команду будут выступать сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин, сын бизнесмена Дмитрия Мазепина, чья компания является спонсором «Хаас».

Мазепин будет выступать в «Королевских гонках» в статусе нейтрального атлета без флага и гимна из-за решения CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно этому решению, с декабря 2020 по декабрь 2022 года российские спортсмены должны выступать в качестве нейтральных атлетов на мировых первенствах, атрибутика с российской символикой и гимн страны запрещены.