Тодт заявил, что Мазепина ждут серьезные последствия в случае повторного скандала

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт заявил, что российского гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина ждут серьезные последствия в случае, если он вновь окажется в центре скандала.

В декабре 2020 года Мазепин опубликовал в Instagram видео, в котором он сидит в машине и в шутку пристает к своей подруге. Позднее ролик был удален. Видео вызвало негативную реакцию у поклонников «Формулы-1», была создана петиция с призывом отстранить Мазепина от гонок, которая собрала более 45 тысяч подписей.

«Чтобы выступать в «Формуле-1», нужна суперлицензия, которую непросто получить. Мазепин набрал нужное количество очков, почему он не должен выступать? Отстранять его было бы несправедливо. При этом, я далеко не доволен ситуацией. Мазепин получил предупреждение: если это повторится, то его ждут серьезные последствия. Надеюсь, что он извлек урок», — цитирует RaceFans Тодта.

Мазепин дебютирует в «Формуле-1» в новом сезоне. Сезон-2021 стартует 28 марта гонкой в Бахрейне.