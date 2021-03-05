Гран-при Португалии пройдет во второй раз подряд после 25-летнего перерыва
12:17
«Формула-1» на официальном сайте объявила о проведении Гран-при Португалии в 2021 году.
Гонка станет третьей в календаре и пройдет в Портимане с 30 апреля по 2 мая. Ранее Гран-при Португалии не проводилось с 1996 года, однако в 2020-м руководство «Ф1» вернуло заезд для расширения календаря сезона в связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. В 2020 году победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
We're going back to Portim?o! ???— Formula 1 (@F1) March 5, 2021
? 30 April — 02 May#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/pCFio064VC
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