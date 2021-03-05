Гран-при Португалии пройдет во второй раз подряд после 25-летнего перерыва

«Формула-1» на официальном сайте объявила о проведении Гран-при Португалии в 2021 году.

Гонка станет третьей в календаре и пройдет в Портимане с 30 апреля по 2 мая. Ранее Гран-при Португалии не проводилось с 1996 года, однако в 2020-м руководство «Ф1» вернуло заезд для расширения календаря сезона в связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. В 2020 году победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.