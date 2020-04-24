В руководстве «Формулы-1» не исключают, что в 2020 году может не пройти ни одной гонки

Глава компании Liberty Media, которой принадлежат права на «Формулу-1», Грег Маффей заявил, что возможен вариант, при котором в 2020 году не состоится ни одного этапа гоночной серии.

— Нынешняя ситуация — вызов для нас, — цитирует GrandPX Маффея. — Мы рассматриваем различные варианты. Может пройти от 15 до 18 гонок, а может и вовсе не быть ни одного этапа. Существует также возможность проведения «Гран-при» без зрителей, в присутствии лишь гоночных команд.

Старт сезона-2020 в «Формуле-1» отложен в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 732 737 человек. Зафиксировано 191 152 летальных исхода от инфекции, вылечились 751 025 человек.