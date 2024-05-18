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Сегодня, 18:25

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Эмилии-Романьи», Пиастри — второй, Норрис — третий

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи». Трехкратный чемпион мира преодолел свой лучший круг за 1 минуту 14,746 секунды.

Второй результат показал Оскар Пиастри из «Макларен» (+0,074). Третьим стал его партнер по команде Ландо Норрис (+0,091).

Следом за гонщиками «Макларен» расположились пилоты «Феррари». Шарль Леклер стал четвертым (+0,224), Карлос Сайнс — пятым (+0,487).

Основная гонка пройдет в воскресенье, 19 мая. Начало — в 16.00 по московскому времени.

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