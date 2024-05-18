Пиастри потеряет три позиции на старте гонки в Эмилии-Романье

Пилота «Макларен» Оскара Пиастри оштрафовали на три позиции по итогам квалификации «Гран-при Эмилия-Романьи», сообщает официальный аккаунт соревнований в своих соцсетях.

Австралийский гонщик был наказан штрафом в виде лишения нескольких позиций за блокировку датчанина Кевина Магнуссена из «Хааса». Инцидент произошел в первой части квалификации.

В итоге Пиастри со второй стартовой позиции опустился на пятую, пропустив вперед партнера по команде Ландо Норриса и пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. Квалификацию выиграл трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл».

Основная гонка на этапе в Эмилии-Романье пройдет в воскресенье, 19 мая. Начало — в 16.00 по московскому времени.