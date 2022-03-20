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Сегодня, 21:22

Ферстаппен — о сходе: «Руль просто стало почти невозможно поворачивать»

Ферстаппен рассказал о причинах схода на «Гран-при Бахрейна»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о причине схода за несколько кругов до финиша гонки «Гран-при Бахрейна».

«Мы пока не до конца поняли, почему эта проблема возникла. Но да, это точно случилось после того, как на пит-стопе механики установили колеса на болид и отпустили домкрат.

Не то чтобы руль внезапно стал тяжелым. Нет, руль просто стало почти невозможно поворачивать. И чем быстрее я ехал, тем ощутимее становилась проблема. На руле появилась задержка. Каждый раз когда я поворачивал руль направо, проходило какое-то время, прежде чем машина реагировала.

Темп в гонке был потрясающим, но баланс машины по какой-то причине был не так хорош, как в пятницу. И с этим нужно будет разобраться», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Победил пилот «Ферарри» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12571176/bahrain-grand-prix-live-updates-from-first-race-of-2022-f1-season-as-charles-leclerc-starts-on-pole
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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