В честь Хэмилтона назовут стартовую прямую на трассе «Сильверстоун»

Автомобильный клуб Великобритании (BRDC), владеющий трассой «Формулы-1» «Сильверстоун», объявили о переименовании стартовой прямой автодрома в честь гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона.

— Как президент клуба, я имел честь сообщить об этой новости Льюису, — приводит Motorsport слова президента Автомобильного клуба Великобритании Дэвида Култхарда. — Впервые за всю историю «Сильверстоуна» часть трассы была названа в честь кого-то. Льюис — огромная часть истории наших гонок, так что мы решили, что это лучший способ отметить его рекордные достижения.

В сезоне-2020 Хэмилтон догнал Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1» (7), а также обогнал немца по количеству побед в «Королевских гонках».

Трасса в Сильверстоуне является первым автодромом в истории, принявшим гонку «Формулы-1» (в 1950 году).