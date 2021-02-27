Убытки «Формулы-1» в 2020 году составили почти 400 миллионов долларов

«Формула-1» предоставила финансовый отчет по итогам 2020 года, согласно которым гоночная серия потерпела убытки в размере 386 миллионов долларов, сообщает Motorsport.

«Королевские гонки» выручили 1,1 миллиарда долларов в минувшем году, в 2019 году этот показатель составлял 2 миллиарда долларов. Размер призового фонда по сравнению с 2019 годом сократился с 1 миллиарда долларов до 711 миллионов.

Убытки «Формулы-1» связаны с сокращением количества этапов и отсутствием зрителей на трибунах из-за пандемии коронавируса.

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта гонкой в Бахрейне.