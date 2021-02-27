Убытки «Формулы-1» в 2020 году составили почти 400 миллионов долларов
«Формула-1» предоставила финансовый отчет по итогам 2020 года, согласно которым гоночная серия потерпела убытки в размере 386 миллионов долларов, сообщает Motorsport.
«Королевские гонки» выручили 1,1 миллиарда долларов в минувшем году, в 2019 году этот показатель составлял 2 миллиарда долларов. Размер призового фонда по сравнению с 2019 годом сократился с 1 миллиарда долларов до 711 миллионов.
Убытки «Формулы-1» связаны с сокращением количества этапов и отсутствием зрителей на трибунах из-за пандемии коронавируса.
Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта гонкой в Бахрейне.
Дополнительная информация:
https://www.motorsport.com/f1/news/formula-1-posts-record-loss-for-2020-season/5497159/?ic_source=home-page-widget&ic_medium=widget&ic_campaign=widget-2
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