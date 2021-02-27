Хэмилтон высказался о борьбе с социальным неравенством

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выступил с заявлением в поддержку борьбы с социальным неравенством.

«Black Lives Matter. В прошлом году некоторые из нас вставали на колено, чтобы поддержать равенство. Я горжусь этим, но есть вопрос: что дальше? Проблема неравенства остается и в нашем спорте, и во всем мире. Нам все еще нужны перемены. Мы должны продолжать стремиться к равноправию для всех, чтобы и дальше видеть изменения в мире. Пока в моих легких есть воздух, я буду бороться за изменения. Я буду работать, чтобы создавать возможности для цветных детей в научной и инженерной сфере, творческих дисциплинах. Не будем сбавлять обороты», — написал Хэмилтон в Twitter.

В сезоне-2020 «Формулы-1» Хэмилтон активно поддерживал движение Black Lives Matter, а также вставал на одно колено перед каждой гонкой.