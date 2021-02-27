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Сайнс поделился ожиданиями от дебюта за «Феррари»

12:33
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от дебюта в качестве пилота итальянской команды.

«Я всегда стараюсь подготовиться на 100 процентов к первой гонке. Тем не менее, если смотреть на вещи реалистично и учитывать опыт переходов в другие команды, то достичь этого будет тяжело. Есть моменты, которые можно прочувствовать только во время практик, квалификаций и гонок, а не во время тестов. Я постараюсь воспользоваться прежним опытом, чтобы достичь своего максимума, как в «Макларен». Сложно сказать, когда я выйду на этот уровень, но постараюсь сделать это как можно скорее», — цитирует RaceFans Сайнса.

Сайнс занял в «Феррари» место Себастьяна Феттеля, перешедшего в «Астон Мартин». Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта гонкой в Бахрейне.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/02/27/sainz-very-difficult-to-be-100-ready-for-first-race-with-ferrari/

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