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Сегодня, 17:42

Вольфф о желании Андретти создать команду: «Каждый, кто присоединяется к чемпионату, должен принести пользу «Ф-1»

Вольффф поделился мнением о желании Андретти создать команду в «Формуле-1»
Анна Горшкова
Корреспондент

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал информацию о том, что Майкл Андретти хочет создать новую команду в «Формуле-1».

«Безусловно, Андретти — это значительное имя в автоспорте, а американский рынок также важен для «Формулы-1». Каждая команда, которая присоединяется, должна принести дополнительную пользу. Не только заплатив взнос в размере 200 миллионов долларов, но и показав, что она может сделать для всех остальных команд, для «Формулы-1» и FIA. Только тогда спорт будет развиваться.

Но если к чемпионату хочет присоединиться хорошая команда — с хорошими людьми, с необходимым финансированием, и речь даже не про эти 200 миллионов долларов, если ты хочешь присоединиться к клубу «Ф-1?, нужно быть готовым потратить где-то 1 миллиард долларов», — приводит слова Вольффа The Race.

Ранее сообщалось, что ФИА формально не начинала процесс рассмотрения поданных заявок со стороны потенциальных новых команд.

Источник: https://the-race.com/formula-1/wolff-puts-cost-of-new-f1-team-at-1bn-amid-andretti-interest/
Формула-1
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