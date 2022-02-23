Вольфф о желании Андретти создать команду: «Каждый, кто присоединяется к чемпионату, должен принести пользу «Ф-1»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал информацию о том, что Майкл Андретти хочет создать новую команду в «Формуле-1».

«Безусловно, Андретти — это значительное имя в автоспорте, а американский рынок также важен для «Формулы-1». Каждая команда, которая присоединяется, должна принести дополнительную пользу. Не только заплатив взнос в размере 200 миллионов долларов, но и показав, что она может сделать для всех остальных команд, для «Формулы-1» и FIA. Только тогда спорт будет развиваться.

Но если к чемпионату хочет присоединиться хорошая команда — с хорошими людьми, с необходимым финансированием, и речь даже не про эти 200 миллионов долларов, если ты хочешь присоединиться к клубу «Ф-1?, нужно быть готовым потратить где-то 1 миллиард долларов», — приводит слова Вольффа The Race.

Ранее сообщалось, что ФИА формально не начинала процесс рассмотрения поданных заявок со стороны потенциальных новых команд.