ФИА пока не рассматривает заявку Андретти на создание команды в «Формуле-1»

В ФИА прокомментировали подачу заявки со стороны Майкла Андретти на создание команды «Формулы-1» и выступления в чемпионате, начиная с 2024 года.

В данный момент Федерация формально не начинала процесс рассмотрения поданных заявок со стороны потенциальных новых команд, сообщает The Race.

Последний раз новая команда появлялась в «Формуле-1» в 2016 году — тогда свои выступления в чемпионате начал «Хаас». При этом одобрению заявки предшествовал длительный процесс оценки финансовой состоятельности и технических возможностей владельцев новой команды.