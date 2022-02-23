В «Альпин» объяснили уход Алена Проста с поста советника команды

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси высказался об уходе с поста советника команды Алена Проста.

«Я отношусь с огромным уважением к Алену. У него сложилась отличная карьера как у гонщика, а затем он многое сделал для «Рено». На последней гонке 2021 года мы пришли к выводу, что наш способ сотрудничества ему не подходит и что лучше расстаться в начале этой новой эры. Лучше не соглашаться сейчас, чем потом», — приводит слова Росси GrandPX.news со ссылкой на L'Equipe.

Об уходе Проста из «Альпин» стало известно 17 января.

По информации Autosport, в ближайшее время в «Альпин» на должность руководителя команды должен будет прийти Отмар Сафнауэр, который недавно покинул аналогичную должность в «Астон Мартин».