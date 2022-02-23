Мазепин: «Иногда результаты тестов не совпадают с тем, что вы получаете в реальной жизни»

Мазепин считает, что результаты тестов «Ф-1» не совпадают с тем, что будет в реальной гонке

Пилот «Хаас» Никита Мазепин поделился впечатлениями о том, как прошел первый день предсезонных тестов «Формулы-1».

«Иногда результаты тестов не совпадают с тем, что вы получаете в реальной жизни. В этих машинах используются технологии на грани возможностей, и надежность техники порой может стать слабой стороной. Я лишь надеюсь, что наша машина окажется достаточно быстрой — пока кажется, что это действительно так», — приводит слова Мазепина GP Fans.

Российский гонщик показал девятое время, проведя на трассе лишь 19 кругов. Ему помешала протечка в системе охлаждения.

Лучшее время в утренней сессии первого дня первых предсезонных тестов показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Он прошел по трассе почти 80 кругов, лучший из которых за 1 минуту 20,165 секунды.

Второе время показал британец Ландо Норрис из «Макларен». Третьим стал британский новичок «Мерседес» Джордж Расселл.