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Сегодня, 17:58

Мазепин: «Иногда результаты тестов не совпадают с тем, что вы получаете в реальной жизни»

Мазепин считает, что результаты тестов «Ф-1» не совпадают с тем, что будет в реальной гонке
Анна Горшкова
Корреспондент

Пилот «Хаас» Никита Мазепин поделился впечатлениями о том, как прошел первый день предсезонных тестов «Формулы-1».

«Иногда результаты тестов не совпадают с тем, что вы получаете в реальной жизни. В этих машинах используются технологии на грани возможностей, и надежность техники порой может стать слабой стороной. Я лишь надеюсь, что наша машина окажется достаточно быстрой — пока кажется, что это действительно так», — приводит слова Мазепина GP Fans.

Российский гонщик показал девятое время, проведя на трассе лишь 19 кругов. Ему помешала протечка в системе охлаждения.

Лучшее время в утренней сессии первого дня первых предсезонных тестов показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Он прошел по трассе почти 80 кругов, лучший из которых за 1 минуту 20,165 секунды.

Второе время показал британец Ландо Норрис из «Макларен». Третьим стал британский новичок «Мерседес» Джордж Расселл.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/76364/mazepin-confident-russian-gp-will-go-ahead/
Формула-1
Хаас
Никита Мазепин
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