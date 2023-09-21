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Сегодня, 17:52

Стролл объяснил, почему пропустил гонку в Сингапуре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал, почему решил не выходить на старт «Гран-при Сингапура».

«Сейчас я в порядке и чувствую себя намного лучше, чем в воскресенье. Я был здоров для того, чтобы выйти на старт, но я не чувствовал свое физическое состояние достаточно хорошим для того, чтобы принять участие в самой сложной гонке сезона в Сингапуре. В субботу вечером я почувствовал, что меня накрывает, и уже тогда понимал, что пробуждение в воскресенье утром будет не самым приятным. После аварии я прошел все медицинские тесты на сотрясение мозга, меня проверили по всем протоколам. Врачи сказали: «Посмотрим, как будешь чувствовать себя ночью». Решение предстояло принять только в воскресенье. Я бы вышел на старт, если бы чувствовал себя хорошо, но у меня не было ощущения, что в моем состоянии правильно выходить на старт. Сейчас же я чувствую, что на 100% здоров», — рассказал Стролл на пресс-конференции «Гран-при Японии».

24-летний канадец попал в серьезную аварию во время квалификации «Гран-при Сингапура». После 15 этапов Стролл занимает девятую строчку в Личном Зачете, набрав 47 очков.

Формула-1
Астон Мартин
Лэнс Стролл
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