Ферстаппен: «Если люди не могут принять доминирование «Ред Булл», они не настоящие фанаты»

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился со мнением, что окончание победной серии австрийской команды на «Гран-при Сингапура» является хорошим событием глобально для всей Формулы-1 и порадует поклонников чемпионата.

«Если честно, мне это вообще не интересно. Я не думаю о том, что хорошо для «Формулы-1». И я не думаю, что наше доминирование обязательно было плохо. Что происходило? Мы просто были лучше, чем все остальные. Если люди не могут это принять, то они не настоящие фанаты. Но так бывает. Вот этому я абсолютно спокоен по поводу поражения в Сингапуре. Мы не выступили, как надо, а другие выполнили свою работу лучше и заслужили победу. Они не должны побеждать просто потому, что люди говорят про скуку, когда мы побеждаем», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

В сезоне-2023 «Ред Булл» выиграл 14 из 15 гонок. После 15 гонок австрийский коллектив набрал 597 очков.