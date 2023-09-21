Сайнс: «Не удивлюсь, если «Ред Булл» выиграет все оставшиеся гонки в этом сезоне»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свою победу в «Гран-при Сингапура».

Сайнс финишировал первым, опередив Ландо Норриса из «Макларена» на 0,812 секунды. Третьим стал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон (+1,269).

«Я, безусловно, горжусь победой и нашей командой. «Ред Булл» в этом сезоне на таком высоком уровне, что победить их казалось почти невозможным. И внезапная победа вСингапуре, да еще и в таком стиле. Но я не удивлюсь, если они просто выиграют оставшиеся гонки в этом сезоне», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

Победа Сайнса позволила прервать рекордную серию пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который до этого выиграл 10 гонок подряд