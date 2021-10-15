Серхио Перес назвал Ферстаппена лучшим пилотом нынешнего сезона

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес назвал своего напарника Макса Ферстаппена лучшим пилотом нынешнего сезона.

«Я считаю Ферстапенна лучшим пилотом нынешнего сезона. Удивлен, что ему удается выступать без ошибок в этом сезоне. Макс демонстрирует очень высокий уровень выступлений. Не вижу у Ферстаппена слабых мест», — приводит Racefans.net слова Переса.

На прошедшем «Гран-при Турции» Ферстаппен занял второе место, а Перес третье. Победу одержал пилот «Мерседес» Валттери Боттас.

В борьбе за чемпионство Ферстаппен опережает другого гонщика немецкой команды Льюса Хэмилтона на 6 очков.