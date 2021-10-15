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Серхио Перес назвал Ферстаппена лучшим пилотом нынешнего сезона

13:08
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес назвал своего напарника Макса Ферстаппена лучшим пилотом нынешнего сезона.

«Я считаю Ферстапенна лучшим пилотом нынешнего сезона. Удивлен, что ему удается выступать без ошибок в этом сезоне. Макс демонстрирует очень высокий уровень выступлений. Не вижу у Ферстаппена слабых мест», — приводит Racefans.net слова Переса.

На прошедшем «Гран-при Турции» Ферстаппен занял второе место, а Перес третье. Победу одержал пилот «Мерседес» Валттери Боттас.

В борьбе за чемпионство Ферстаппен опережает другого гонщика немецкой команды Льюса Хэмилтона на 6 очков.

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