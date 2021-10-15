Хэмилтону могут вновь сменить мотор на болиде до конца сезона

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф считает, что на болиде пилота команды Льюиса Хэмилтона могут вновь сменить мотор.

«Это может произойти до конца сезона, если мы поймем, что старый мотор создает определенные риски. Над этим моментом еще нужно будет поработать», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Перед «Гран-при Турции» 36-летнему британцу поменяли мотор, в результате чего он стартовал с 11-го места. Хэмилтон занял пятое место в гонке, победу одержал его напарник — Валттери Боттас.

В борьбе за чемпионство Хэмилтон уступает 6 очков Максу Ферстаппену из «Ред Булл».