Серхио Перес: «Мы не ожидали, что сможем быть на уровне «Феррари» в квалификации»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес дал комментарий по итогам квалификации «Гран-при Саудовской Аравии», в которой он занял первое место.

«Мне потребовалось некоторое количество гонок, прежде чем я завоевал поул. Но какой классный круг, это просто невероятно!

Я могу проехать еще 1000 кругов, но не думаю, что мне удастся улучшить этот результат. Круг действительно невероятный. Мы не ожидали, что сможем быть на уровне «Феррари» в квалификации и больше концентрировались на гонке. Надеюсь, что мы и завтра их одолеем», — цитирует пилота сайт «Формулы-1».