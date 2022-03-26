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Сегодня, 22:40

Серхио Перес: «Мы не ожидали, что сможем быть на уровне «Феррари» в квалификации»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес дал комментарий по итогам квалификации «Гран-при Саудовской Аравии», в которой он занял первое место.

«Мне потребовалось некоторое количество гонок, прежде чем я завоевал поул. Но какой классный круг, это просто невероятно!

Я могу проехать еще 1000 кругов, но не думаю, что мне удастся улучшить этот результат. Круг действительно невероятный. Мы не ожидали, что сможем быть на уровне «Феррари» в квалификации и больше концентрировались на гонке. Надеюсь, что мы и завтра их одолеем», — цитирует пилота сайт «Формулы-1».

Ред Булл
Серхио Перес
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