Латифи: «Больше всего мне неудобно перед командой»

Пилот «Уильямса» Николас Латифи попал в аварию во время первой части квалификации «Гран-при Саудовской Аравии», не удержав машину в районе 13-го поворота трассы.

«Я в порядке, и мне не показалось, что это был какой-то сильный удар, хотя меня направили на проверку в медицинский центр. Похоже, я потерял контроль над задней частью машины на торможении — я пришел к такому выводу, посмотрев видеоповтор.

Больше всего мне неудобно перед командой. Попасть в серьезную аварию в самом начале сезона — это всегда плохо. Но поведение машины уже стало несколько лучше, чем было в Бахрейне, однако необходимо продолжать работу по ее доводке", — приводит слова Латифи Autosport.