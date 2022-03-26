Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:13

Латифи: «Больше всего мне неудобно перед командой»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Уильямса» Николас Латифи попал в аварию во время первой части квалификации «Гран-при Саудовской Аравии», не удержав машину в районе 13-го поворота трассы.

«Я в порядке, и мне не показалось, что это был какой-то сильный удар, хотя меня направили на проверку в медицинский центр. Похоже, я потерял контроль над задней частью машины на торможении — я пришел к такому выводу, посмотрев видеоповтор.

Больше всего мне неудобно перед командой. Попасть в серьезную аварию в самом начале сезона — это всегда плохо. Но поведение машины уже стало несколько лучше, чем было в Бахрейне, однако необходимо продолжать работу по ее доводке", — приводит слова Латифи Autosport.

Уильямс
Николас Латифи
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Сборная России обыграла саму себя. Как команда Карпина сражается с санкциями Запада
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перес выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии»

Серхио Перес: «Мы не ожидали, что сможем быть на уровне «Феррари» в квалификации»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости