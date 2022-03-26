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Сегодня, 22:55

Леклер: «Не ожидал, что Серхио Перес покажет такой результат»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результат квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял второе место, уступив две сотых секунды Серхио Пересу в борьбе за поул в Джидде.

«Я проехал хороший быстрый круг и очень им доволен. В квалификации было важно удержать машину на трассе и не допускать ошибок — они могли дорого обойтись. Во второй попытке в финале я атаковал и более или менее все сделал верно, отыграв немного времени.

Я не ожидал, что Серхио покажет такой результат! Мои поздравления. Он великолепно справился. Завтра новый день. Надеюсь хорошо стартовать», — цитирует Леклера Autosport.

Феррари
Серхио Перес
Шарль Леклер
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