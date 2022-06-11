Карлос Сайнс: «Я чувствовал, что сражаюсь за поул»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Азербайджана».

Сайнс потерял время в последней попытке из-за того, что задел стену в одном из поворотов. В итоге он стал четвертым.

«Жаль, хотя мы в то же время смогли прибавить по ходу дня. Я чувствовал, что сражаюсь за поул. На последних этапах, особенно перед Монако, такого ощущения не было, так что это прогресс.

Вот что происходит, когда пилотируешь на пределе: порой оказываешься первым, а иногда переходишь грань. Тем не менее, вся борьба впереди. Здесь не настолько важна стартовая позиция, и мы бы будем атаковать», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Победил напарник Сайнса Шарль Леклер. Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булла». Макс Ферстаппен оказался третьим.

Гонка состоится завтра, 12 июня, в 14:00 по московскому времени.