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Сегодня, 19:27

Карлос Сайнс: «Я чувствовал, что сражаюсь за поул»

Сайнс считает, что мог выиграть квалификацию «Гран-при Азербайджана»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Азербайджана».

Сайнс потерял время в последней попытке из-за того, что задел стену в одном из поворотов. В итоге он стал четвертым.

«Жаль, хотя мы в то же время смогли прибавить по ходу дня. Я чувствовал, что сражаюсь за поул. На последних этапах, особенно перед Монако, такого ощущения не было, так что это прогресс.

Вот что происходит, когда пилотируешь на пределе: порой оказываешься первым, а иногда переходишь грань. Тем не менее, вся борьба впереди. Здесь не настолько важна стартовая позиция, и мы бы будем атаковать», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Победил напарник Сайнса Шарль Леклер. Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булла». Макс Ферстаппен оказался третьим.

Гонка состоится завтра, 12 июня, в 14:00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12631574/azerbaijan-grand-prix-live-updates-from-practice-three-and-qualifying-as-red-bull-and-ferrari-compete-for-baku-pole
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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