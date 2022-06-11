Леклер заявил, что не ожидал своей победы в квалификации на «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою победу в квалификации на «Гран-при Азербайджана».

«Мне очень приятно. Любой поул приносит удовольствие, но сегодня я не ожидал, что смогу побороться за победу. В первом и втором сегментах квалификации я с трудом мог представить, что наша машина окажется быстрее, но в последней попытке все сложилось удачно и я собрал хороший круг.

Завтра будет очень интересная гонка. В Баку важную роль играет работа с резиной, а у нас хорошо получалось экономить шины в Барселоне и в Монако, хотя в том же Монако практически ничего не было видно из-за погодных условий. Кажется, после установки обновлений гоночный темп «Феррари» стал выше. Будет интересно проверить это завтра», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Гонка в рамках «Гран-при Азербайджана» состоится завтра, 12 июня. Начало — в 14.00 (мск).