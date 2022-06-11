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Сегодня, 19:13

Леклер заявил, что не ожидал своей победы в квалификации на «Гран-при Азербайджана»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою победу в квалификации на «Гран-при Азербайджана».

«Мне очень приятно. Любой поул приносит удовольствие, но сегодня я не ожидал, что смогу побороться за победу. В первом и втором сегментах квалификации я с трудом мог представить, что наша машина окажется быстрее, но в последней попытке все сложилось удачно и я собрал хороший круг.
Завтра будет очень интересная гонка. В Баку важную роль играет работа с резиной, а у нас хорошо получалось экономить шины в Барселоне и в Монако, хотя в том же Монако практически ничего не было видно из-за погодных условий. Кажется, после установки обновлений гоночный темп «Феррари» стал выше. Будет интересно проверить это завтра», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Гонка в рамках «Гран-при Азербайджана» состоится завтра, 12 июня. Начало — в 14.00 (мск).

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12631574/azerbaijan-grand-prix-live-updates-from-practice-three-and-qualifying-as-red-bull-and-ferrari-compete-for-baku-pole
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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