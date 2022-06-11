Хорнер: «Надеюсь, завтра мы устроим для «Феррари» тяжелый день»

В «Ред Булл» рассчитывают, что команде удастся побороться с «Феррари» за победу на «Гран-при Азербайджана»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассчитывает, что его команде удастся навязать борьбу «Феррари» в гонке на «Гран-при Азербайджана».

«Перед квалификацией я ожидал, что все будет плотно, а у «Феррари» будет преимущество на одном круге, но мы показали, что у нас хорошие и конкурентоспособные болиды. Надеюсь, завтра мы устроим для «Феррари» тяжелый день, особенно в тех участках трассы, где можно обгонять.

В Баку очень длинная прямая, а DRS очень сильно помогает в разгоне, но нужно стараться держаться рядом с соперником во втором секторе, чтобы была возможность использовать заднее крыло. В связи с этим очень важно удачно провести старт», — приводит Sky Sports слова Хорнера.

Победителем квалификации стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Серхио Перес из «Ред Булл» стал вторым, его партнер по команде Макс Ферстаппен показал третий результат.

Гонка в рамках «Гран-при Азербайджана» состоится завтра, 12 июня. Начало — в 14.00 (мск).