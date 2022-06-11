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Сегодня, 19:57

Хорнер: «Надеюсь, завтра мы устроим для «Феррари» тяжелый день»

В «Ред Булл» рассчитывают, что команде удастся побороться с «Феррари» за победу на «Гран-при Азербайджана»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассчитывает, что его команде удастся навязать борьбу «Феррари» в гонке на «Гран-при Азербайджана».

«Перед квалификацией я ожидал, что все будет плотно, а у «Феррари» будет преимущество на одном круге, но мы показали, что у нас хорошие и конкурентоспособные болиды. Надеюсь, завтра мы устроим для «Феррари» тяжелый день, особенно в тех участках трассы, где можно обгонять.
В Баку очень длинная прямая, а DRS очень сильно помогает в разгоне, но нужно стараться держаться рядом с соперником во втором секторе, чтобы была возможность использовать заднее крыло. В связи с этим очень важно удачно провести старт», — приводит Sky Sports слова Хорнера.

Победителем квалификации стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Серхио Перес из «Ред Булл» стал вторым, его партнер по команде Макс Ферстаппен показал третий результат.

Гонка в рамках «Гран-при Азербайджана» состоится завтра, 12 июня. Начало — в 14.00 (мск).

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12631574/azerbaijan-grand-prix-live-updates-from-practice-three-and-qualifying-as-red-bull-and-ferrari-compete-for-baku-pole
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Кристиан Хорнер
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