Сайнс оптимистично настроен на «Гран-при Турции», несмотря на штраф в 20 позиций из-за замены двигателя

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о своем настрое на «Гран-при Турции».

«Мы начнем этот этап с новым двигателем, который, как мы рассчитываем, поможет нам прибавить в мощности и поможет команде в развитии, так что у меня нет причин для разочарования. Конечно, за новую силовую установку придется заплатить стартом с последнего ряда стартовой решетки, но в последние годы у меня неплохая статистика в гонках, в которых я стартовал с последнего места. С нетерпением жду гонку, к которой нужно серьезно подготовиться в плане настроек, работы с шинами и стратегии», — приводит GP Fans слова Сайнса.

«Гран-при Турции» пройдет с 8 по 10 октября на трассе «Истанбул Парк». В гонке Сайнс займет последнее место на стартовой решетке из-за штрафа за замену двигателя.