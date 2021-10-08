Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон оштрафован на 10 позиций на «Гран-при Турции» из-за замены двигателя

11:58
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
Теги:

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил штраф за замену двигателя, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Британец потеряет 10 позиций на старте «Гран-при Турции». Силовая установка на болиде Хэмилтона будет заменена не полностью, а частично, поэтому гонщик не получил штраф в виде старта с последнего ряда стартовой решетки в гонке. В «Мерседесе» решили заменить двигатель внутреннего сгорания, но не остальные элементы силовой установки.

«Гран-при Турции» проходит с 8 по 10 октября. Гонка состоится в воскресенье, 10 октября, начало — в 16.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Телохранитель Гретцки чуть не убил соперника! Это поставило точку в карьере крутого тафгая
1
1