Хэмилтон оштрафован на 10 позиций на «Гран-при Турции» из-за замены двигателя

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил штраф за замену двигателя, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Британец потеряет 10 позиций на старте «Гран-при Турции». Силовая установка на болиде Хэмилтона будет заменена не полностью, а частично, поэтому гонщик не получил штраф в виде старта с последнего ряда стартовой решетки в гонке. В «Мерседесе» решили заменить двигатель внутреннего сгорания, но не остальные элементы силовой установки.

«Гран-при Турции» проходит с 8 по 10 октября. Гонка состоится в воскресенье, 10 октября, начало — в 16.00 (мск).