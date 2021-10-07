Ферстаппен заявил, что поражение в борьбе за титул «Формулы-1» не повлияет на его жизнь

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о борьбе за титул «Формулы-1» этого сезона с Льюисом Хэмилтоном.

«Я всегда стараюсь показывать свой максимум — и знаю, что-то же самое делает и команда. Если это позволит нам оказаться на первом месте по итогам сезона и выиграть титул — то да, разумеется, это станет потрясающим достижением. Ведь ради этого мы все и трудимся, разве нет?

Но даже если мы финишируем вторыми, то сезон для нас, как мне кажется, все равно получится отличным и в конечном счете возможное поражение никак не повлияет на мою жизнь. Я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь — и мне кажется, что это самое главное. Мне не о чем беспокоиться", — приводит слова Ферстаппена GP Fans.

В текущем сезоне у Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» 246,5 балла и первое место в личном зачете пилотов. Ферстаппен набрал 244,5 балла и занимает вторую позицию.