Ферстаппен заявил, что поражение в борьбе за титул «Формулы-1» не повлияет на его жизнь
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о борьбе за титул «Формулы-1» этого сезона с Льюисом Хэмилтоном.
«Я всегда стараюсь показывать свой максимум — и знаю, что-то же самое делает и команда. Если это позволит нам оказаться на первом месте по итогам сезона и выиграть титул — то да, разумеется, это станет потрясающим достижением. Ведь ради этого мы все и трудимся, разве нет?
Но даже если мы финишируем вторыми, то сезон для нас, как мне кажется, все равно получится отличным и в конечном счете возможное поражение никак не повлияет на мою жизнь. Я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь — и мне кажется, что это самое главное. Мне не о чем беспокоиться", — приводит слова Ферстаппена GP Fans.
В текущем сезоне у Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» 246,5 балла и первое место в личном зачете пилотов. Ферстаппен набрал 244,5 балла и занимает вторую позицию.
Дополнительная информация:
https://www.gpfans.com/en/f1-news/70568/verstappen-finishing-title-runner-up-to-hamilton-won-t-quot-change-my-life-quot/
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