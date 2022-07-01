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Сегодня, 23:31

Сайнс доволен победой во второй практике «Гран-при Великобритании»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс доволен результатами команды в двух практиках «Гран-при Великобритании».

«Вторая получилась получилась напряженной после неудачной первой. Нам пришлось составить интенсивный план, чтобы как следует проверить темп как на короткой, так и на длинной дистанции. Это была довольно сложная сессия.

В целом мы были быстры, но чувствовалось, что есть возможность для улучшения. Завтрашняя квалификация может стать сложной из-за погоды, поэтому те несколько кругов на мокрой трассе в первой практике были полезны», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

Сайнс стал лучшим во второй практике «Гран-при Великобритании». Его результат — 1 минута 28,942 секунды.

Третья практика «Гран-при Великобритании» состоится в субботу, 2 июля, в 14:00 по московскому времени. В этот же день в 17:00 пройдет квалификация.

Источник: https://racingnews365.com/sainz-excited-by-advantage-he-holds-heading-into-british-gp-qualifying
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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