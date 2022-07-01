Перес недоволен результатами «Ред Булла» в первых двух практиках «Гран-при Великобритании»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о результатах команды в первых друх практиках «Гран-при Великобритании».

«Сегодня была не самая лучшая сессия. Я думаю, что после подготовки, которая у нас была, и симулятора, машина отстает на несколько миль — так что мы предполагаем, что что-то происходит, в чем нам нужно разобраться. У нас есть, я думаю, некоторые проблемы с аэродинамической стороны.

«Феррари» выглядит сильно, но ничего особенного, так что я надеюсь, что мы сможем сравниться с ними завтра в квалификации», — приводит слова Переса Motorsportweek.

Перес и Макс Ферстаппен не показали никакого результата в первой практике. Во второй практике «Гран-при Великобритании» Ферстаппен занял четвертое место, а Перес — седьмое.

Третья практика «Гран-при Великобритании» состоится в субботу, 2 июля, в 14:00 по московскому времени. В этот же день в 17:00 пройдет квалификация.