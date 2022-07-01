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1 июля, 23:51

Хэмилтон: «Первый день практики на «Гран-при Великобритании» прошел хорошо»

Хэмилтон заявил доволен тем, как прошел первый день практики на «Гран-при Великобритании»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что доволен тем, как прошел первый день практики на «Гран-при Великобритании».

«Это был хороший день. Хотелось бы, чтобы в первой практике мы провели больше заездов, но прекрасная погода, которая обычно бывает здесь, делает этот этап особенным. Потому что дождь может идти в одном повороте или на половине трассы, а в остальных местах сухо. Но мы смогли проехать несколько хороших кругов», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Хэмилтон в двух практиках «Гран-при Великобритании» занял второе место.

Третья практика пройдет в субботу, 2 июля, в 14:00 по московскому времени. В этот же день в 17:00 пройдет квалификация.

Источник: https://racingnews365.com/hamiltons-excitement-builds-its-been-a-good-day
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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