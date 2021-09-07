Руководитель «Мерседеса» высказался о подписании контракта с Расселлом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о подписании контракта с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом.

«С нетерпением ждем следующего сезона, когда у Расселла будет возможность сделать новый шаг в своей карьере. Он становился победителем в каждой гоночной категории, и три года в «Уильямсе» дали представление о его будущем в Формуле-1. Теперь наша задача — помочь Джорджу продолжить обучение в нашей команде вместе с величайшим гонщиком всех времен — Льюисом Хэмилтоном. Я уверен, что они сформируют сильную команду, работая для «Мерседеса» на трассе и вне ее. Мы сбросили с плеч груз планов на 2022 год и теперь готовы сконцентрироваться на последних девяти гонках нынешнего сезона», — приводит слова Вольфа сайт «Мерседеса».

Ранее пилот «Мерседеса» Валттери Боттас объявил, что в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Ромео». В команде финский гонщик заменит своего соотечественника, чемпиона мира Кими Райкконена, объявившего о завершении карьеры.